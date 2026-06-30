Il mondo FQ

Ambiente

Ultimo aggiornamento: 17:20

Teli geotessili per salvare il ghiacciaio del Presena (in funzione dello sci alpino). E qualcuno vi scrive sopra: “Morte sicura”

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (1)
Dal 2008 teli geotessili coprono il ghiacciaio per salvare la stagione sci. Ma gli scienziati avvertono: microplastiche e acque inquinate
Icona dei commenti Commenti

Vengono posizionati dal 2008 i teli geotessili, in genere tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Così anche quest’anno gli operai si sono dati da fare con gatti delle nevi e altri mezzi meccanizzati per ricoprire ciò che resta del ghiacciaio del Presena, tra i 2.700 metri e i 3.000 metri del massiccio della Presanella. La superficie coperta è di circa 110mila metri quadrati.

L’operazione viene portata avanti dal Consorzio Ponte di Legno-Tonale unicamente per il turismo invernale, cioè per poter garantire l’apertura della stagione sciistica anzitempo. Come si vede nel video, a causa delle alte temperature, la neve fonde a velocità anomala. I teli, che permettono di preservare circa il 70% di neve in più, rischiano di provocare problemi ambientali per via delle microplastiche e, come denunciato da decine di scienziati che si occupano di glaciologia e cambiamenti climatici, di inquinare le acque.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione