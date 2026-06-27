Mondiali, la classifica dei gironi: impresa di Capo Verde, l’Iran può sognare
Capo Verde fa l’impresa: in un girone con Spagna (prima) e Uruguay (eliminato), la squadra di Vozinha passa ai 16esimi di finale grazie al pareggio contro l’Arabia Saudita. Nel gruppo del Belgio, primo, passa l’Egitto dopo il pari con l’Iran, che però con 3 punti e una differenza reti pari a zero può ancora sperare di passare tra le migliori terze. Tutto dipende dall’ultimo giorno, con le terze degli ultimi tre gironi ancora da decidere e tutte decisamente in gioco. Dentro invece il Senegal, che dopo due sconfitte batte nettamente l’Iraq per 5-0 e con 3 punti e una differenza reti di +2 è dentro.
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Il regolamento dei gironi
In caso di arrivo a pari punti all’interno dello stesso girone, la FIFA applicherà nell’ordine i seguenti criteri per stabilire la classifica finale:
- Maggiore differenza reti complessiva;
- Maggior numero di gol segnati;
- Punti ottenuti negli scontri diretti;
- Migliore differenza reti negli scontri diretti;
- Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti;
- Classifica fair play (conteggio delle sanzioni e dei cartellini);
- Sorteggio finale a opera della FIFA.
Per quanto riguarda le migliori terze, ci sarà una classifica a parte, composta appunto dalle 12 terze classificate. I criteri che si applicheranno per decretare le otto qualificate sono:
- Maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone;
- Differenza reti risultante da tutte le partite del girone;
- Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;
- Punteggio di condotta di squadra più alto (giocatori e dirigenti) relativo al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone;
- Sorteggio finale a opera della FIFA
Mondiali 2026, tutti i gironi
Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca
Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao
Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama