De Luca: “Trump? Il più grande sfaccendato del mondo, Rutte un distillato di imbecillità. Il mondo è nelle mani di questi cialtroni”

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“Quando vedo queste immagini del G7, del G8, di summit internazionali, ho l’immagine esatta di come è ridotta la democrazia in Occidente: i paesi democratici sono diventati ormai dei chiacchierifici. Queste riunioni internazionali sono patetiche, inconcludenti, tempo perso“. Con queste parole taglienti il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca fotografa, nella sua consueta diretta Facebook, lo stato della politica internazionale contemporanea.

De Luca inizia il suo intervento esprimendo solidarietà al popolo venezuelano duramente colpito dal doppio terremoto del 24 giugno 2026, che hanno provocato centinaia di morti, migliaia di feriti e decine di migliaia di dispersi, colpendo in modo grave Caracas e La Guaira. Ricorda, in primis, i legami storici e umani tra Italia e Venezuela: “Abbiamo centinaia di migliaia di italiani che vivono in Venezuela, italiani di seconda generazione. Il Venezuela è stato uno dei paesi che ha accolto nel dopoguerra più emigranti italiani, meridionali soprattutto“.

Lancia un appello alla solidarietà internazionale e italiana, ma inserisce subito una denuncia durissima contro gli Stati Uniti, colpevoli a suo giudizio di “violenza e criminalità” per il “sequestro in maniera banditesca” del presidente Nicolás Maduro, catturato dalle forze americane il 3 gennaio 2026.

“Maduro è ancora detenuto negli Stati Uniti d’America nell’indifferenza generale – denuncia il politico – Banditismo per poter sequestrare le risorse petrolifere del Venezuela che oggi sono gestite totalmente dagli Stati Uniti d’America. Una vergogna senza limiti“.

Il discorso si fa ancora più sferzante quando De Luca menziona generale della Nato, Mark Rutte, che in un’intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l’operazione contro l’Iran, creando imbarazzo al governo italiano che aveva negato un coinvolgimento operativo diretto.

“Giorni fa mi ero permesso di dire che gli ultimi due segretari della Nato sono un distillato di imbecillità politica – attacca De Luca – Non ho neanche fatto in tempo ad esprimere questo giudizio entusiastico che Rutte si è esibito in un ulteriore colpo di teatro. Veramente non ci sono parole per definire il livello di dilettantismo, di stupidità, di inconcludenza, di incapacità, di tutta una serie di figure che si muovono sul piano internazionale”.

Poi punta il dito contro Donald Trump: “Mi domando, verificando la fatica che bisogna fare anche per gestire un Comune: quando lavorano questi signori? Il più grande sfaccendato che abbiamo oggi nel mondo è Trump. Ma è possibile che questo signore debba fare una conferenza a stampa ogni mattina con i giornalisti accovacciati per terra?”.

E conclude: “Siamo arrivati a un livello di plebeismo, di cafoneria, di volgarità e quel che è peggio, di assoluta inutilità e inconcludenza che davvero fa venire i brividi. Il mondo è nelle mani di questi cialtroni. Non valeva pena neanche di spendere parole per commentare questo panorama di politica politicante ed inconcludenza”.