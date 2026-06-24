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Mark Rutte inguaia il governo di Giorgia Meloni. Perché mentre l’operazione americana contro l’Iran denominata Epic Fury faceva temere per un conflitto globale dopo gli attacchi americani e israeliani iniziati il 28 febbraio scorso, in Europa le varie cancellerie si affrettavano a garantire che nessuna base sul proprio territorio era servita per azioni militari a sostegno di una guerra che violava il diritto internazionale. Ma il segretario generale della Nato, in un’intervista a Fox News, ha raccontato un’altra realtà: “Se si guarda a tutta l’Europa, si parla di un numero compreso tra 4mila e 5mila missioni di volo” partite dalle basi americane nel vecchio continente. E prende ad esempio l’Italia come il caso dai numeri più elevati. “Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l’Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l’operazione. Quindi si tratta di un numero enorme”.

Pezzo in aggiornamento