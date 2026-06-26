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Continua l’avanzata nei sondaggi di Futuro nazionale di Roberto Vannacci a scapito del centrodestra, che tocca il peggior dato da inizio legislatura. Fratelli d’Italia, Forza Italia (ma anche Partito democratico) segnano il loro peggior dato dalle scorse Europee e Alleanza Verdi-Sinistra supera la Lega di Matteo Salvini. Sono questi i dati principale che vengono fuori dalla nuova analisi della Supermedia Agi/Youtrend, una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, che include le indagini statistiche realizzate dall’11 al 24 giugno.

Mezzo punto percentuale in meno rispetto all’11 giugno per il partito di Giorgia Meloni che si attesta al 27,8%. Stesso crollo anche per il Carroccio che scivola al 6,2%. Futuro Nazionale fa registrare un nuovo balzo, di quasi un punto (0,9% per l’esattezza) in due settimane, raggiungendo il 5,3%. Un quadro che presenta quindi un travaso di voti verso il partito del generale. Il Pd è stabile al 21,4% mentre il Movimento 5 stelle al 12,8% segna un -0,1%. Stabile anche Forza Italia all’8%, mentre Avs, con il 6,6% (+0,1), scavalca la Lega. A chiudere il quadro Azione al 3,2% (guadagnando 0,3 punti percentuali in due settimane), Italia Viva al 2,3% (-0,1), +Europa stabile all’1,4% e Noi moderati all’1,1% (-0,1). Novità per la Supermedia è il debutto del Partito Liberal Democratico (Pld) di Luigi Marattin, che – pur non essendo rilevato da tutti gli istituti del ‘paniere’ – viene stimato all’1,4%, ponendolo a pari merito con +Europa.

Per quanto riguarda la Supermedia Coalizioni, il campo progressista è primo con il 44,5% (ma perde lo 0,2% rispetto a due settimane fa), segue il centrodestra al 43,2% (segnano un -1%). Anche questa volta fondamentale diventa il posizionamento del partito di Vannacci, ma anche Azione potrebbe mutare il quadro delle coalizioni. I sondaggi presi in considerazione da Supermedia sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 19 giugno), Eumetra (18 giugno), Piepoli (18 giugno), SWG (15 e 22 giugno), Tecnè (13 e 20 giugno) e Youtrend (18 giugno).