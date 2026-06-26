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L’ondata di caldo che sta investendo l’Italia e provocando disagi e vittime, impone la modifica anche del programma del Milano Pride. A causa delle temperature eccezionalmente elevate, la parata conclusiva della 25ª edizione della manifestazione è stata posticipata alle 17, nel tentativo di evitare le ore più calde della giornata e ridurre i rischi per i partecipanti. Il concentramento dei manifestanti resta fissato alle 16.30 in via Vittor Pisani. Da lì prenderà il via il corteo, lungo circa tre chilometri, che raggiungerà l’Arco della Pace, sede dell’evento conclusivo.

Per affrontare le condizioni climatiche, gli organizzatori hanno predisposto un piano di assistenza con una mappa che indica punti d’ombra e fontanelle lungo il percorso, check point sanitari, squadre mobili di soccorso e un ospedale da campo sia lungo il tragitto sia nell’area finale della manifestazione.

Ai partecipanti è stato inoltre distribuito un vademecum con alcune raccomandazioni per limitare l’esposizione al caldo. L’invito è quello di vivere la manifestazione anche in modo flessibile, scegliendo eventualmente di percorrere solo una parte del corteo oppure di raggiungere direttamente l’Arco della Pace. L’evento conclusivo potrà essere seguito anche in diretta su YouTube oppure dal prato del Parco Sempione, dove sarà installato un ledwall in un’area più ombreggiata e sarà allestito uno spazio dedicato alle persone con disabilità.

Il Pride è stato di fatto invece fermato a Parigi. La a polizia di Parigi ha chiesto agli organizzatori di annullare diversi eventi pubblici, tra cui appunto la parata arcobaleno, prevista per questo fine settimana, per evitare di sovraccaricare i servizi di emergenza già sotto pressione a causa del caldo estremo. Se gli organizzatori non dovessero adeguarsi, “il capo della polizia li vieterà”, ha dichiarato il suo ufficio. La parata del Pride nella capitale francese avrebbe dovuto prendere il via sabato pomeriggio.

La decisione arriva mentre l’Italia è stretta nella prima intensa ondata di calore dell’estate. Per domani è stata diramata un’allerta arancione su gran parte della pianura emiliano-romagnola, dove le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre a Bari resta in vigore il livello 3, il massimo previsto per il rischio caldo. Anche in Campania è stato emesso un avviso per ondate di calore fino a lunedì, con temperature superiori di 5-6 gradi rispetto alla media stagionale ed elevati tassi di umidità. In Veneto, infine, permane l’allerta gialla per disagio fisico dovuto alle alte temperature.

Foto di archivio