Don Francesco Andreoli e l'animatore 16enne stavano seguendo il pullman con i ragazzi in direzione Gardaland. Prima hanno tamponato un camion, poi sono stati travolti sulla corsia d'emergenza. Ferito il 40enne alla guida della seconda auto

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Doveva essere una giornata di svago insieme ai ragazzi del Grest al parco divertimenti di Gardaland. Un incidente mortale ha invece trasformato la mattinata in tragedia. Don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano di 37 anni attivo a Schio, in provincia di Vicenza, e un giovane animatore dell’oratorio di 16 anni, hanno perso la vita dopo un violento schianto con un’altra auto lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, all’altezza della galleria di Malo, nel Vicentino. Nell’impatto è rimasto ferito anche il guidatore del veicolo che li ha travolti, un 40enne di Pordenone, che è stato portato all’ospedale di Santorso in codice giallo con un trauma toracico.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 9.15 in direzione del casello di Montecchio Maggiore. I vigili del fuoco sono interventi poco dopo per liberare le persone rimaste incastrate tra le lamiere, ma per don Francesco e il 16enne non c’è stato niente da fare. Stando alle prime ricostruzioni, la macchina con a bordo il sacerdote e il 16enne stava seguendo il pullman con a bordo i giovani diretti a Gardaland quando ha tamponato un camion, il cui conducente è rimasto illeso. A quel punto i due si sono fermati sulla corsia di emergenza, dove sono stati travolti da una seconda auto. Sul posto è arrivata anche la Polizia Stradale che oltre a cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto, ha messo in sicurezza la zona chiudendo la galleria Malo che è rimasta inagibile per circa tre ore.

“Ci sono momenti in cui non esistono parole giuste: solo il silenzio, la vicinanza e il dolore condiviso. Il Veneto è vicino a voi. Penso alle loro famiglie, ai ragazzi del Grest che oggi non riescono a capire, alla comunità salesiana di Schio che ha perso un punto di riferimento”. Queste le parole sui social del presidente della regione del Veneto Alberto Stefani commentando l’incidente.