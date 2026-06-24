Milano - Durante l’interrogatorio di convalida davanti il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha però rilasciato brevi dichiarazioni spontanee. La gip ha valutato positivamente il fatto che abbia tentato di aiutare gli amici e che sia incensurato

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Va agli arresti domiciliari Gabriele P., il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per l’incidente avvenuto all’alba del 21 giugno a Senago, nel Milanese, quando un’Audi con a bordo nove ragazzi è precipitata nel canale Villoresi provocando la morte di tre giovani.

La giudice per le indagini preliminari di Milano, Maria Beatrice Parati, ha convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri ma ha deciso di sostituire il carcere con la misura dei domiciliari. Una decisione diversa rispetto alla richiesta avanzata dalla Procura di Milano. Il pubblico ministero Rosario Ferracane, titolare dell’inchiesta, aveva infatti chiesto che il ragazzo rimanesse detenuto a San Vittore, indicando come esigenze cautelari il pericolo di reiterazione del reato e il rischio di inquinamento probatorio.

Positivo all’alcoltest

Il giovane, neopatentato, era risultato positivo all’alcoltest dopo l’incidente: 1,61 pari a tre volte al limite consentito ai guidatori più esperti. Un elemento particolarmente rilevante per gli investigatori, considerando che per i neopatentati la normativa prevede il divieto assoluto di assumere alcol prima di mettersi alla guida.

Durante l’interrogatorio di convalida il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha però rilasciato brevi dichiarazioni spontanee nelle quali ha chiesto scusa ai familiari delle vittime e agli amici coinvolti nella tragedia. Un gesto che tuttavia non cambia il quadro accusatorio che resta pesantissimo. Oltre all’omicidio stradale plurimo aggravato, il diciottenne è indagato anche per le lesioni riportate dai ragazzi sopravvissuti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo stava rientrando da una serata trascorsa in un locale. In nove erano saliti sull’Audi guidata da Popovici, nonostante l’auto fosse omologata per cinque persone. Tre occupavano i sedili anteriori e sei quelli posteriori.

La decisione del gip

La giudice, nel valutare gli elementi, ha considerato che il ragazzo è incensurato e ha tentato di aiutare gli amici rimasti intrappolati nell’auto che lui guidava come raccontato dagli amici che sono riusciti a uscire vivi dalla macchina. Sebbene la giudice abbia riconosciuto il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio (per i quali il pubblico ministero Rosario Ferracane aveva chiesto il carcere), per Parati i domiciliari sono sufficienti. Il giovane, a dire degli stessi amici rimasti feriti nell’incidente, aveva tentato di salvare la 17enne Camilla Copparoni e potrà lasciare il carcere di San Vittore.

Le indagini

Determinanti per le indagini sono state le testimonianze dei cinque giovani sopravvissuti, ascoltati dai carabinieri nei giorni successivi all’incidente. Ai militari hanno raccontato di aver più volte invitato il conducente a moderare la velocità. “Durante il tragitto per tornare a casa più volte gli dicevamo di rallentare sino a quando, giunti a una curva stretta, andava dritto e finivamo con l’auto ribaltata nel canale pieno d’acqua”, hanno dichiarato nei verbali. L’impatto e il successivo ribaltamento nel Villoresi non hanno lasciato scampo a tre ragazzi. A perdere la vita sono stati Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, entrambi diciassettenni, e Camilla Copparoni, che aveva compiuto diciotto anni da poco tempo. Tutti vivevano nell’area di Paderno Dugnano, così come alcuni degli altri giovani rimasti feriti.

La decisione della gip rappresenta soltanto il primo passaggio giudiziario di una vicenda destinata a proseguire nei prossimi mesi. Gli investigatori stanno completando gli accertamenti tecnici sull’auto e sulla dinamica dell’incidente per ricostruire con precisione velocità, condizioni del veicolo e tutti gli altri elementi. La macchina era in quinta marcia e non c’erano segni di frenata.