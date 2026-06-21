Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:22

Senago, auto con 9 ragazzi finisce nel canale: muoiono tre 17enni. Conducente positivo all’alcol test

di Redazione Cronaca
Il 19enne che guidava l'auto è indagato per omicidio stradale
Senago, auto con 9 ragazzi finisce nel canale: muoiono tre 17enni. Conducente positivo all’alcol test
Icona dei commenti Commenti

Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita all’alba di oggi dopo che l’auto su cui viaggiavano con altre sei persone, è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Il conducente della vettura, un 19enne, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all’alcol test. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, unitamente ai sommozzatori, per liberare i ragazzi dall’auto.

All’arrivo dei soccorritori, sette giovani sono stati recuperati dal veicolo: sei sono stati affidati alle cure del personale sanitario, mentre per uno non c’è stato nulla da fare. Nel corso delle successive operazioni di recupero dell’auto e di ricerca dei dispersi nel canale Villoresi, i vigili del fuoco hanno individuato all’interno del mezzo anche gli altri due giovani, entrambi deceduti.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione