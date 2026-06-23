La conferma è arrivata da Suzanne Huurman, capo dello staff medico della Nazionale dell'isola del Pacifico. "Siamo un piccolo Paese con persone molto gioiose, calorose e abituate a stare in famiglia"

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È il Mondiale dei big e degli attaccanti (Mbappé, Haaland, Messi per dirne tre), ma è anche il Mondiale delle favole. Da Capo Verde e Vozinha, fino a Curaçao e il portiere Eloy Room. L’isola caraibica però sta facendo parlare di sé anche e soprattutto per un altro motivo. Il team dell’isola del Mar dei Caraibi, guidato dall’allenatore Dick Advocaat, ha optato infatti per una gestione della fase di ritiro moderna. Il tecnico olandese ha permesso ai propri calciatori di alloggiare assieme a mogli, compagne e famiglie. Addirittura, ai giocatori, è consentito fare sesso prima delle partite della kermesse iridata come “supporto emotivo“.

A spiegare il tutto, ai giornali brasiliani, è stata Suzanne Huurman, capo dello staff medico della Nazionale dell’isola del Pacifico. “Cuaraçao è un piccolo Paese con persone molto gioiose, calorose e abituate a stare in famiglia. Il sesso? Penso che aiuti, forse più a livello emotivo che sul piano fisico. In un torneo così lungo, comunque, avere la famiglia vicina allevia un po’ la nostalgia di casa e porta una certa serenità”, ha detto Huurman.

Ma è anche una questione di dimensione differente rispetto alle altre nazionali, dove non è permesso stare sempre con le famiglie, dormire con le mogli. “Molti dei nostri giocatori non militano ai massimi livelli del calcio mondiale”, ha spiegato la dottoressa di Curaçao, Suzanne Huurman.”Per molte famiglie, viaggiare e soggiornare per settimane negli Stati Uniti a proprie spese sarebbe troppo costoso”. Motivo per cui “la federazione ha deciso di farsi carico di questo costo affinché i giocatori possano avere i propri partner e figli vicini. Alcuni probabilmente sarebbero preoccupati o stressati“, ha concluso il medico della nazionale, alla sua storica prima partecipazione ai Mondiali.