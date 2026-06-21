Il Mondiale dei portieri eroi: dopo Vozinha tocca a Room, che fa la storia di Curaçao. Record di parate e complimenti dei reali d’Olanda

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È il Mondiale delle favole, è il Mondiale dei portieri sconosciuti ai più che poi diventano decisivi. Dopo Vozinha – portiere di Capo Verde – è toccato a Eloy Room, portiere di Curaçao, decisivo nello 0-0 contro l’Ecuador. 15 parate totali che hanno permesso alla nazionale caraibica di ottenere il primo storico punto in una Coppa del Mondo. Room ha stabilito un nuovo record: mai, da quando si tiene questo tipo di statistiche nel 1966, un estremo difensore aveva realizzato così tante parate nei tempi regolamentari di una partita dei Mondiali. L’unico precedente era del 2014 quando il portiere degli Stati Uniti, Tim Howard, ne fece altrettante contro il Belgio e poi arrivò a 16 nei tempi supplementari in cui però subì anche due reti.

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Una bella soddisfazione per il 37enne nato a Nimega, nell’isola al largo del Venezuela, che dopo i sette gol incassati dalla Germania ha regalato alla sua nazionale il primo storico punto in un mondiale. Room, ovviamente premiato come migliore in campo, ha ricevuto anche i complimenti negli spogliatoi del re e della regina d’Olanda, Willem e Maxima, che erano in tribuna a Kansas City a tifare per l’ex colonia caraibica dopo aver assistito alla netta vittoria oranje contro la Svezia.

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Chiariamo: Eloy Room non è uno sconosciuto come lo era Vozinha. Fa il calciatore come unico mestiere (Vozinha è anche un dentista) e – anche se solo 3 – ha qualche presenza con il Psv Eindhoven, in Eredivisie. Il portiere di Curacao negli Stati Uniti è di casa: gioca nel Miami, i rivali cittadini dell’Inter di Messi che però militano nella seconda divisione e non nella Mls. In precedenza aveva giocato in Olanda nel Vitesse e aveva raccolto 3 presenze nel Psv Eindhoven, senza farsi notare. Per Curacao detiene il record di presenze avendo accettato di rappresentarla già nel 2015. “La parata più difficile”, ha raccontato Room, “è stata la prima su Valencia perché ha dato un’impronta alla partita facendoci acquisire fiducia. Le altre voglio rivederle”. Poi ha scherzato: “Mi aspetto però che a Curacao mi facciano una statua”. La dedica di questa impresa è stata per il padre, morto a novembre.