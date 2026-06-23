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Oggi, 23 giugno, è il decimo anniversario del voto con cui il Regno Unito ha deciso di uscire dall’Unione europea. Sebbene molti politici britannici desiderino da tempo voltare pagina rispetto alle conseguenze del referendum, la questione non è stata ancora risolta.

Lunedì, Keir Starmer si è dimesso dalla carica di Primo Ministro della Gran Bretagna dopo poco meno di due anni. È piuttosto interessante che le dimissioni di Starmer siano avvenute proprio alla vigilia del decimo anniversario del referendum. L’ascesa politica di Starmer è iniziata quando è diventato ministro ombra per la Brexit, all’epoca in cui Jeremy Corbyn era alla guida del Partito Laburista: siamo alla fine del 2016. In questo ruolo, Starmer ha sostenuto una posizione più filoeuropea di quanto Corbyn avrebbe voluto, appoggiando notoriamente un secondo referendum nel 2019. La posizione filoeuropea di Starmer è stata un tema chiave della sua campagna per la leadership del partito nel 2020. Starmer era diventato l’antidoto alla politica pro-Brexit dei conservatori di Boris Johnson. Ma una volta che ha preso il timone del Partito Laburista, le sue tendenze filoeuropee si sono attenuate. Ossessionato dall’ottenere i voti di chi aveva votato per Boris Johnson nel 2019, qualsiasi discorso sul rientro nell’Ue è stato messo a tacere.

Infatti, il Partito Laburista ha adottato lo slogan “Make Brexit Work” nel proprio programma elettorale del 2024. Il manifesto affermava: “Con il Partito Laburista, la Gran Bretagna rimarrà fuori dall’Ue… Non ci sarà alcun ritorno al mercato unico, all’unione doganale o alla libera circolazione”.

Dal referendum sull’Ue del 23 giugno 2016, la politica britannica ha subito una rapida evoluzione. Cinque anni fa il Partito Laburista voleva parlare di qualsiasi cosa tranne che della Brexit, ma oggi il dibattito è tornato sul tavolo. In una certa misura, il fatto che il Regno Unito non faccia più parte dell’Unione Europea è ormai socialmente accettato. L’indignazione iniziale si è placata. Una scena comune negli aeroporti europei: i cittadini britannici, a malincuore, formano una fila ordinata al confine dell’Ue per chi arriva da paesi extra-Ue, mentre i cittadini dell’Unione passano velocemente. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei britannici rimpiange la decisione di uscire dall’Ue. A maggio 2026, il 55% dei britannici ha dichiarato in un sondaggio che vorrebbe rientrare nell’Ue, contro un solo 34% contrario. Tra coloro che avevano votato a favore dell’uscita dall’Ue, il 23% ora è favorevole a rientrarvi.

Dietro le quinte, il governo Starmer si è dato da fare per rafforzare i legami della Gran Bretagna con l’Ue. Infatti, il summit era previsto per il 22 luglio. In occasione di questo summit, il Regno Unito e l’Ue avrebbero dovuto firmare un accordo in materia di alimenti e bevande per ridurre i controlli alle frontiere, sulle emissioni di carbonio e su un programma di mobilità giovanile. Sebbene Starmer avesse accantonato l’ipotesi di un secondo referendum sull’Ue, il suo governo stava indubbiamente allineando le politiche britanniche a quelle europee, il che avrebbe facilitato un eventuale rientro nell’unione doganale.

Il successore di Keir Starmer sarà molto probabilmente Andy Burnham, il carismatico sindaco di Manchester. Burnham ha trascorso anni a cercare di ottenere la carica più alta, e la sua rapida ascesa non è certo una sorpresa. All’inizio di quest’anno voleva candidarsi come deputato in un collegio elettorale di Manchester, ma è stato bloccato dal Partito Laburista. Keir Starmer si è opposto con fermezza ai tentativi di Burnham di indire un’elezione per la leadership; tuttavia, dopo i risultati devastanti ottenuti dal Partito Laburista alle elezioni locali, non appena si è presentata l’occasione di un’altra elezione suppletiva a Makerfield, a Burnham è stato permesso di candidarsi. La scorsa settimana, Andy Burnham ha vinto agevolmente le elezioni suppletive in un collegio in cui Reform UK era il principale avversario: ha ottenuto il 54,8% dei voti contro il 35% di Reform UK di Nigel Farage, aumentando la maggioranza laburista.

È interessante notare che i manifesti elettorali di Burnham recavano la scritta “Vota Andy”, anziché il consueto “Vota Laburista”. Meno di una settimana dopo, Keir Starmer si è dimesso, e l’ex ministro della Salute Wes Streeting – che fino a pochissimo tempo fa era pronto a sfidare Keir Starmer per la leadership – ha annunciato che non sfiderà Andy Burnham. Non c’è nessun altro nel gruppo parlamentare laburista che abbia i numeri per sfidare Andy Burnham. Con ogni probabilità, sarà lui il nuovo Primo Ministro a luglio.

Andy Burnham è sempre stato favorevole all’Ue. Nel settembre 2025, ha dichiarato di voler vedere il Regno Unito rientrare in Europa nel corso della sua vita. Forse per ragioni tattiche, e dato che il partito anti-Ue Reform UK era il suo principale avversario a Makerfield, Burnham si è rifiutato di discutere le questioni relative alla Brexit durante la campagna elettorale.

Non sappiamo ancora chi sarà il Primo Ministro tra qualche settimana. Che si tratti di Andy Burnham o di chiunque altro, avrà ancora tre anni per governare. In quel lasso di tempo possono cambiare molte cose. Ma ciò che è certo è che Reform UK è la principale opposizione al Partito Laburista e che è ancora in testa nei sondaggi nazionali. La priorità principale del successore di Starmer sarà impedire a Reform UK di arrivare al potere. Si tratta di una responsabilità enorme. Se valga la pena correre il rischio di andare oltre il rafforzamento dei legami della Gran Bretagna con l’Ue, rientrando ad esempio nell’unione doganale, è oggetto di dibattito: Nigel Farage è il principale avversario del Partito Laburista. È un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita politica a Brexit e, in generale, a farsi portabandiera delle politiche anti-immigrazione.

Finché la situazione rimarrà questa, il dibattito sul futuro della Gran Bretagna nell’Ue non andrà da nessuna parte. L’ombra della Brexit incombe più che mai.