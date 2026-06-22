Stalking e lesioni all’ex compagna: confermata in appello la condanna a 10 mesi per Enrico Varriale

Intanto lo scorso dicembre il giornalista è stato condannato in primo grado a 7 mesi, pena sospesa, per un altro caso che lo vede accusato di minacce e lesioni nei confronti di un'altra ex compagna

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È stata confermata in appello la condanna a 10 mesi, pena sospesa, per il giornalista televisivo Enrico Varriale, imputato per stalking e lesioni nei confronti della sua ex. I giudici della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma hanno ribadito la sentenza emessa nel giugno dello scorso anno dal giudice monocratico. Intanto lo scorso dicembre il giornalista è stato condannato in primo grado a 7 mesi, pena sospesa, per un altro caso che lo vede accusato di minacce e lesioni nei confronti di un’altra ex compagna.

Riguardo il primo processo, la donna coinvolta aveva raccontato episodi di violenza fisica e psicologica: “Mi ha dato uno schiaffo che mi ha fatto cadere. Peso 47 chili, è facile farmi male”, aveva dichiarato. La vittima aveva riferito anche di essere stata chiusa a chiave e di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico subito dopo l’aggressione. In alcune occasioni, Varriale, ex vice-direttore di Raisport, aveva anche rivolto minacce telefoniche alla donna. Questo processo riguarda appunto la prima condanna di giugno 2025.

Qualche mese dopo, a dicembre 2025, il giornalista aveva ricevuto una seconda condanna per 7 mesi, pena sospesa, per l’accusa di minacce e lesioni nei confronti di un’altra ex compagna. Era stato anche condannato al pagamento di una provvisionale di 2mila euro nei confronti della parte civile. Il magistrato aveva riqualificato l’accusa di stalking in minacce.

I fatti contestati per il secondo caso fanno riferimento al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Secondo l’accusa, il giornalista televisivo “con condotte reiterate di minaccia e molestia avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa”. A Varriale, il cui rapporto contrattuale con la Rai è stato risolto a ottobre 2025, veniva contestato inoltre di aver contattato la vittima anche con “numeri anonimi, cercando di carpire notizie anche attraverso il controllo dei profili social”.