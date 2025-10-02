Il mondo FQ

La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale. Il giornalista sportivo era stato condannato per stalking e lesioni

di F. Q.
L'ex vicedirettore di Rai Sport era già stato sospeso nel 2022 dopo le accuse di una donna con cui aveva una relazione
La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale per giusta causa. La decisione formale, non necessariamente collegata, arriva dopo che il 13 giugno scorso il giornalista sportivo di Rai Sport è stato condannato a 10 mesi per stalking e lesioni dal giudice di Roma, che ha imposto a Varriale anche l’obbligo di partecipare periodicamente a un percorso per uomini autori di violenza contro le donne.

Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era già stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022 dopo le accuse per atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva una relazione. La sentenza è arrivata quasi tre anni dopo. Durante il processo, la donna coinvolta ha raccontato episodi di violenza fisica e psicologica: “Mi ha dato uno schiaffo che mi ha fatto cadere. Peso 47 chili, è facile farmi male”, ha dichiarato. La vittima ha riferito anche di essere stata chiusa a chiave e di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico subito dopo l’aggressione. Varriale ha sempre negato le accuse, tranne lo schiaffo: “Le chiederei scusa se la avessi qui davanti a me”. Il giudice ha ritenuto fondate le accuse, sebbene la pena inflitta sia stata inferiore rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero.

