“I giocatori di colore non hanno la concentrazione per reggere più di 60-80 minuti”: scoppia il caso Bogdanović dopo la frase su Ngoy

L'ex attaccante serbo stava commentando l'espulsione del difensore durante la sfida tra Belgio e Iran. Poi ha ribadito: "Ho giocato con loro. A volte dovevamo coprire i loro errori"

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L’ex calciatore e oggi commentatore televisivo Rade Bogdanović è finito al centro di una polemica per alcune dichiarazioni rilasciate durante una trasmissione dedicata ai Mondiali sulla televisione pubblica serba RTS. L’episodio è avvenuto mentre l’ex attaccante stava commentando il pareggio per 0-0 tra Belgio e Iran. Al centro dell’analisi c’era l’espulsione del difensore belga Rts, che al 66esimo ha rimediato un cartellino rosso dopo un errore che ha compromesso la partita della sua squadra.

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“L’ho sempre detto, e non sono razzista, ma i giocatori di colore non hanno la concentrazione per reggere più di 60–80 minuti“, ha dichiarato in diretta l’ex attaccante commentando l’errore. L’ex calciatore ha poi cercato di sostenere la propria tesi richiamando la sua esperienza in campo. “Ho giocato con loro. A volte dovevamo coprire i loro errori. Nel calcio moderno, soprattutto a livello di Coppa del Mondo, certi sbagli non sono più tollerabili“, ha aggiunto.

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Le sue parole sono state subito contestate dal conduttore del programma, che ha fatto notare come la nazionale francese schieri da anni numerosi giocatori dalla pelle nera capaci di mantenere un rendimento elevato per l’intera durata delle partite. Bogdanović, però, non ha chiesto scusa e anzi ha proseguito: “Se volessimo entrare nei dettagli, potremmo farlo. Anche loro commettono errori. Non sto generalizzando, ma la maggior parte perde concentrazione e poi succedono situazioni come questa”, ha replicato. Le dichiarazioni dell’ex attaccante hanno rapidamente fatto il giro dei social network, dove molti utenti le hanno giudicate discriminatorie e basate su stereotipi razziali. Da capire adesso quale sarà la decisione della tv serba