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Ultimo aggiornamento: 18:10

Allarme Djokovic, si ritira dall’Armani Tennis Classic: nessuna comunicazione sulle cause. Il mistero a 5 giorni da Wimbledon

di Redazione Sport
Il serbo è stato visto in campo in mattinata mentre svolgeva un allenamento molto blando: alla base della decisione potrebbero esserci le alte temperature, ma non c'è certezza
Allarme Djokovic, si ritira dall’Armani Tennis Classic: nessuna comunicazione sulle cause. Il mistero a 5 giorni da Wimbledon
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Allarme Novak Djokovic a cinque giorni dall’inizio di Wimbledon. Il serbo era tra gli iscritti al “Giorgio Armani Tennis Classic“, torneo d’esibizione che si gioca sull’erba dell’Hurlingham Club, ma pochissime ore prima ha deciso di ritirarsi senza fornire spiegazioni, né sui social, né in una nota ufficiale. Djokovic avrebbe dovuto affrontare Karen Khachanov oggi, dopo il match vinto da Jannik Sinner contro Cameron Norrie, ma al suo posto è sceso in campo il 22enne americano Martin Damm.

Un ritiro, quello di Djokovic, avvolto nel mistero, visto che il match d’esibizione avrebbe potuto essere una buona occasione per ritrovare il ritmo in vista del terzo Slam della stagione. Sul sito ufficiale non è presente alcuna spiegazione sul perché abbia rinunciato all’esibizione, ma sono due gli indizi in vista di Wimbledon. Djokovic ha avuto problemi alla spalla in questo 2026: un motivo potrebbe essere il riacutizzarsi del dolore nelle ultime ore che lo ha portato a non rischiare. La buona notizia, invece, arriva dai campi di allenamento, dove Djokovic è stato visto in mattinata per un allenamento – a giudicare dalle immagini – a ritmo molto blando.

Nelle ultime ore, sui social network è circolato infatti un video del serbo in campo stamattina, segno che il ritiro dall’esibizione potrebbe non essere legato a un grave problema fisico. È possibile che abbia deciso di non giocare a causa delle alte temperature di Londra, considerando che Sinner ha giocato sotto un sole cocente e una temperatura percepita di 37 gradi.

L’incertezza rimane, ma Wimbledon è sempre più vicino e per Djokovic – come lo era già stato anche il Roland Garros – è una delle occasioni più ghiotte per arrivare al tanto desiderato 25esimo Slam. Il serbo ha trionfato sette volte all’All England Club e vista l’assenza di Alcaraz e un Sinner reduce dai problemi al Roland Garros, potrebbe provare ad approfittare della situazione. Intanto gli organizzatori di Wimbledon hanno pubblicato sui social una foto del tennista serbo con Serena Williams, che torna a giocare in singolare proprio sull’erba londinese.

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