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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:32

Tragedia a Ceriale: una ragazza muore in un incidente. Il video choc sui social: “Ci danno tentato omicidio, per un mese niente lavoro”. Poi le scuse

di Redazione Cronaca
Uno dei ragazzi si è poi giustificato: "Quel video non rispecchia certo il mio pensiero. Non mi sono reso conto di quello che ho detto. Ero ubriaco"
Tragedia a Ceriale: una ragazza muore in un incidente. Il video choc sui social: “Ci danno tentato omicidio, per un mese niente lavoro”. Poi le scuse
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Un incidente mortale sull’Aurelia, all’altezza di Ceriale nel Savonese, nel quale ha perso la vita una giovane ragazza, mentre l’amica è rimasta gravemente ferita. Poi il video social choc che ha suscitato forte indignazione e infine le scuse del protagonista. È quanto accaduto nelle ultime ore, quando dopo il drammatico incidente avvenuto nella notte, un video pubblicato nelle storie Instagram da alcuni occupanti dell’auto coinvolta nello schianto ha suscitato forte indignazione.

Nel filmato, registrato poco dopo l’accaduto e poi rapidamente diffuso online, vengono pronunciate frasi inopportune e irrispettose alla luce della gravità dell’evento, che infatti hanno alimentato numerose critiche. “Porca p**, addio amica mia, free Noemi. Free Noemi. Ve lo giuro, questa è mort… abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto“, dice uno dei ragazzi in questione, visibilmente ubriaco, con una leggerezza non indifferente.

Secondo quanto appreso da IVG.it, i carabinieri sarebbero già entrati in possesso non solo di questo filmato, ma anche di un secondo video. Quest’ultimo – come riportato dal quotidiano citato – mostrerebbe infatti alcuni momenti precedenti allo schianto e vedrebbe presenti i quattro giovani che viaggiavano sulla Fiat 500, con una ragazza alla guida dell’auto.

Successivamente, il giovane protagonista del video ha deciso di intervenire pubblicamente per chiedere scusa, pentendosi di quanto detto precedentemente. “Quel video non rispecchia certo il mio pensiero. Non mi sono reso conto di quello che ho detto. Ero ubriaco. Sono pentito e sto male. Non sono un mostro. Chiedo scusa”. E ancora: “Sto subendo minacce di morte gravissime. Dovrò tutelarmi per vie legali. Una situazione terribile. Non sono un mostro, soffro anche io per la ragazza”.

Tornando all’incidente, secondo le prime ricostruzioni, una moto e una macchina si sono scontrate, con le due ragazze che erano a bordo dello scooter scaraventate a terra. Sul posto sono intervenuti il personale medico inviato dal 118 e i vigili del fuoco. Le condizioni di una delle due sono apparse subito disperate, tant’è che la giovane è morta dopo essere arrivata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’altra ragazza è nello stesso ospedale ed è molto grave.

Credit foto: pagina Facebook “I love Albenga”

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