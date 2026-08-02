Intanto sono in miglioramento le 5 persone ricoverate. È quanto emerso nella mattinata di oggi, 2 agosto, al Centro coordinamento soccorsi presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari e a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico

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Sono in miglioramento le 5 persone ricoverate dopo il terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. I vigili del fuoco intanto hanno dichiarato inagibili 10 edifici e 7 attività commerciali. Almeno 140 famiglie sono state allontanate. È quanto emerso nella mattinata di oggi, 2 agosto, al Centro coordinamento soccorsi presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari e a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

“Stiamo lavorando senza un minuto di sosta per affrontare ogni aspetto dell’emergenza. Comprendiamo lo stato d’animo dei residenti, ma le istituzioni sono accanto a loro” ha ribadito il prefetto Michele di Bari. La notte è trascorsa senza scosse e la direttrice dell’INGV ha potuto comunicare la chiusura dello sciame sismico intorno alle 12 di oggi. Proseguono intanto le operazioni dei Vigili del Fuoco: ad oggi sono stati eseguiti 86 interventi, ma altri 130 sono in coda. Tra questi anche la messa in sicurezza della chiesa di San Francesco d’Assisi e di Sant’Antonio da Padova a Pozzuoli. La maggior parte delle persone costrette a lasciare la propria abitazione ha trovato una sistemazione autonomamente. Tuttavia 88 persone, tra cui 17 minorenni, sono stati accolti al centro sportivo Palatrincone. La Regione Campania ha assicurato inoltre l’attivazione del residence dell’Ospedale del Mare e degli ospedali di comunità per l’assistenza alle persone fragili. Federalberghi, sempre in convenzione con la Regione, ha messo a disposizione alcune strutture alberghiere.

Il porto di Pozzuoli intanto è tornato in attività già dalla serata di ieri, mentre questa mattina è ripreso regolarmente il traffico marittimo verso le isole di Ischia e Procida dopo una giornata di disagi, ritardi e incertezze vissuta dai viaggiatori.