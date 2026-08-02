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Ultimo aggiornamento: 20:37

Accoltellata al petto al centro commerciale: gravissima una donna nel Bresciano. Arrestato l’ex marito

di Redazione Cronaca
E' accaduto all’esterno del centro commerciale Campo Grande a Castenedolo. L'uomo, di origini pakistane come l'ex consorte, è accusato di tentato femminicidio. Era già stato condannato per maltrattamenti
Accoltellata al petto al centro commerciale: gravissima una donna nel Bresciano. Arrestato l’ex marito
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Una donna di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio all’esterno del centro commerciale Campo Grande a Castenedolo, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione, è stata raggiunta da una sola coltellata frontale sul petto mentre si trovava con un’amica e il figlio. Trasportata in ospedale in condizioni serie, si trova ora in sala operatoria ma non sarebbe in pericolo di vita secondo le prime indicazioni. Ad aggredirla è stato l’ex marito, di origini pakistane e cittadino italiano, che è stato fermato da alcuni passanti e poi arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato femminicidio. Ferita anche un’amica della donna. Tutti e tre risultano residenti fuori dalla provincia di Brescia. Secondo quanto fin qui ricostruito la coppia avrebbe litigato per la gestione dei figli piccoli. L’uomo era già stato condannato nel 2023 a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti nei confronti della stessa ex moglie.

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