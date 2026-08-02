Dramma a Somma Lombardo: un uomo di 36 anni travolto dall'ex compagno di una donna a cui stava spiegando la strada. L'investitore è stato arrestato: lei lo stava raggiungendo per un ultimo appuntamento

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Ha travolto e ucciso con l’auto quello che ha creduto essere un nuovo partner della ex compagna. Per questo un uomo di 43 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese, sabato sera intorno alle 23. La vittima è un uomo di 36 anni che si era fermato a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta e non riusciva a raggiungere il luogo dell’appuntamento. Il 36enne, in sella a uno scooter, si sarebbe fermato per aiutarla. Il 43enne vedendoli insieme ha investito l’uomo, uccidendolo sul colpo.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la donna aveva accettato un ultimo appuntamento con l’ex compagno dopo aver chiuso la relazione con lui da meno di un mese. Lui le aveva dato appuntamento alla Maddalena, frazione di Somma Lombardo che si affaccia sul Ticino, per restituirle alcuni effetti personali e lei ieri sera stava raggiungendo il luogo dell’appuntamento con la propria motocicletta seguendo le indicazioni stradali sul cellulare, quando lo ha perso.

Ferma per strada, la 39enne era in difficoltà non sapendo dove andare. A quel punto il 36enne che era di passaggio, e a lei del tutto sconosciuto, vedendola in difficoltà si è fermato per prestarle aiuto, offrendosi di indicarle la strada per raggiungere il luogo dell’appuntamento. Non vedendola arrivare, il 43enne è salito in macchina e, non appena ha visto la ex fidanzata in compagnia dell’uomo, ha premuto sull’acceleratore e lo ha investito.

Dopo lo schianto sul posto sono accorsi i carabinieri e i mezzi del 118. Per il 36enne non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. Gli accertamenti hanno permesso agli inquirenti di scartare l’ipotesi dell’incidente stradale facendo scattare per il 43enne l’arresto per omicidio d’intesa con il pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Massimo De Filippo.