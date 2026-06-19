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Ultimo aggiornamento: 21:46

“C’è solo un generale”, “Italia, nazione, remigrazione”: Vannacci a Firenze accolto dai cori dei suoi sostenitori

di F. Q.
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Vannacci a Firenze per una passeggiata identitaria nel quartiere Gavinana accolto da circa 300 supporter. Cori anche contro i contestatori antifascisti in corteo poco distante
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Alcune centinaia di sostenitori hanno accolto di Firenze Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, arrivato nel nel quartiere Gavirana del capoluogo toscano per una “passeggiata identitaria” con lo scopo di “riportare al centro dell’attenzione la sicurezza della città”. Ad accoglierlo cori come “c’è solo un generale” e l’inno di Mameli. Canti anche a favore della remigrazione e contro i contestatori dell’ex generale, che hanno sfilato poco distante dal sit-in. “Questo è un presidio di libertà e diritti, quelli di cui qualcun altro si erge a paladino” ha detto Vannacci al microfono in riferimento proprio alla protesta organizzata dai gruppi antifascisti.

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