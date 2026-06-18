Germania-Marocco e Australia-Nuova Zelanda: dopo la prima giornata, il tabellone dei Mondiali avrebbe accoppiamenti folli

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Il Mondiale 2026 deve ancora entrare realmente nel vivo. Non potrebbe essere altrimenti: è passata sola la prima giornata della fase a gironi. In più, con il nuovo format a 48 squadre voluto da Gianni Infantino, vengono eliminate appena 16 Nazionali dopo la prima fase. Tradotto: le partite veramente importanti per le big cominceranno a partire dai 16esimi di finale. Questo non vuol dire, però, che non siano mancate le sorprese in questa prima tornata di match tra Usa, Canada e Messico. Risultati inattesi che hanno prodotto, per ora, delle situazioni molto particolari nelle classifiche dei vari gironi.

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Questo significa innanzitutto una cosa: ad oggi, guardando l’ipotetico tabellone dei 16esimi di finale, troveremmo tanti accoppiamenti folli. Il primo? Un Australia-Nuova Zelanda, derby oceanico verrebbe da dire. Ma anche un incredibile Iran-Repubblica Ceca, uno stravagante Corea-Canada e un confronto USA-Qatar. A fare da contraltare, ci sarebbero delle sfide già durissime: su tutte, Germania–Marocco. Ma anche lo scontro Costa d’Avorio-Francia, così come uno storico Svezia–Brasile.

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Insomma, cominciando a studiare il tabellone dei Mondiali, che è ancora tutto da scrivere, si può però già intuire un aspetto: il percorso verso la finale potrà essere pesantemente influenzato dagli accoppiamenti che ciascuna squadra si troverà di fronte. Certo, era già così con il Mondiale a 32 squadre. Ma il nuovo format ha estremizzato questo aspetto. Eventuali soprese nei gironi potranno produrre dei veri e propri “buchi” nel tabellone, un poco come accade nel tennis quando perde o si ritira una testa di serie, spianando la strada a qualche Nazionale. È successo allo stesso modo nelle ultime edizioni della Champions League. In più, a rimescolare le carte ci sarà pure la classifica delle migliori terze, che sarà impossibile prevedere fino agli ultimi match della fase a girone. Anche questa è una novità assoluta.

Mondiali, come sarebbe oggi il tabellone dei sedicesimi

Rep. di Corea – Canada 28/06/2026 ore 21:00 Scozia – Paesi Bassi 29/06/2026 ore 19:00 Germania – Marocco 29/06/2026 ore 22:30 Svezia – Brasile 30/06/2026 ore 03:00 Costa d’Avorio – Francia 30/06/2026 ore 19:00 Norvegia – Giappone 30/06/2026 ore 23:00 Messico – Spagna 01/07/2026 ore 03:00 Inghilterra – RD Congo 01/07/2026 ore 18:00 Iran – Rep. Ceca 01/07/2026 ore 22:00 USA – Qatar 02/07/2026 ore 02:00 Uruguay – Austria 02/07/2026 ore 21:00 Portogallo – Ghana 03/07/2026 ore 01:00 Svizzera – Belgio 03/07/2026 ore 05:00 Australia – Nuova Zelanda 03/07/2026 ore 20:00 Argentina – Arabia Saudita 04/07/2026 ore 00:00 Colombia – Ecuador 04/07/2026 ore 03:30

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