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Ultimo aggiornamento: 13:33

“I am the boss”, “Il capo sono io”: così Trump si presenta alla riunione del G7 di Evian

di Redazione Esteri
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Nell’arrivare al tavolo, ha stretto la mano al presidente francese, Emmanuel Macron, che in inglese gli ha chiesto "come va?"
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I am the boss“, “il capo sono io”: così stamattina ha esclamato Donald Trump avvertendo del suo arrivo al tavolo della riunione del G7 di Evian dedicata allo sviluppo internazionale. Il presidente americano, vedendo gli altri collleghi capi di stato e di governo già seduti, si è rivolto a loro con il suo “I’m the boss”, poi sorridendo si è seduto al suo posto. Nell’arrivare al tavolo, ha stretto la mano al presidente francese, Emmanuel Macron, che – in inglese – gli ha chiesto “come va?”. In un altro scambio con i leader, in mattinata, Trump si era lamentato che nella sala delle riunioni faceva troppo caldo.

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