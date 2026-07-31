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La scomparsa di Franco Baresi ha scosso tutto il calcio italiano. Dopo la notizia della morte dell’ex capitano rossonero, sono arrivati i messaggi di cordoglio di club, dirigenti e protagonisti del mondo del pallone. Il tributo più sentito è naturalmente quello del Milan, la squadra di cui Baresi è stato simbolo assoluto per tutta la carriera, ma anche le storiche rivali hanno voluto rendere omaggio a una delle figure più rappresentative del calcio italiano.

Il primo messaggio del club rossonero è stato semplice quanto eloquente: “6 per sempre Capitano“. Poi il Milan ha ricordato il proprio numero 6 con una nota ufficiale: “La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del Dna e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura“.

Ancora più intenso il lungo messaggio pubblicato sui social: “Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all’altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l’ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre“.