Ceuta, è scontro diplomatico. Tajani fa arrabbiare la Spagna: “Ci aspettavamo solidarietà, non demagogia di parte”

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

La crisi di Ceuta accende lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo le parole del vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani per l’arrivo di migliaia di persone nella città autonoma spagnola. “Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi”, aveva dichiarato Tajani dopo quanto accaduto. “L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del Governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500mila immigrati irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di essere umani“, le parole del ministro degli esteri italiano in riferimento alla regolarizzazione di migranti avviata ad aprile dal governo di Pedro Sanchez.

Parole che hanno subito scatenato l’ira del governo spagnolo, che ha “bacchettato” Tajani e ha convocato per domani l’ambasciatore d’Italia. “Questo messaggio è inappropriato da parte del ministro degli Esteri di un Paese partner e amico, dal quale ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia di parte. Ho convocato per domani l’ambasciatore d’Italia”, ha annunciato su X il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, commentando il tweet di Tajani. “Gli eventi di oggi sono legati a una sentenza del tribunale e non hanno nulla a che vedere con il contenuto del tweet“, ha replicato Albares, in quello che sembra un riferimento alla sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che non si possono applicare i respingimenti a caldo, ovvero immediati, ai migranti intercettati in mare aperto che puntano a entrare a nuoto nelle città autonome di Ceuta e Melilla.

Intanto il governo italiano sta valutando di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna. “Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei”, ha commentato la premier Giorgia Meloni, affermando che il governo è pronto a intervenire “anche con strumenti straordinari per difendere i confini“. Qualche ora prima Sanchez aveva assicurato: “Il governo della Spagna è totalmente impegnato a fornire una risposta immediata alla situazione a Ceuta. Stiamo mobilitando tutte le risorse necessarie, lavorando con le autorità marocchine e internazionali, e preparando le misure necessarie per ripristinare la normalità il prima possibile”. Il ministro dell’Interno spagnolo ha affermato che Madrid e Rabat hanno concordato di rafforzare il coordinamento e gli sforzi per affrontare la crisi migratoria e che i due Paesi sono inoltre impegnati a rivedere e attuare misure per il rimpatrio, “il prima possibile, di tutti coloro che sono entrati illegalmente“.