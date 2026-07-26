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Un furgone è piombato sulla folla a Berlino, durante i festeggiamenti del Pride. Intorno alle 22 del 25 luglio, un minivan bianco è stato visto entrare nel parco cittadino di Tiergarten all’altezza di Lennéstraße e, prima di schiantarsi contro un albero (foto), investire le persone che si erano radunate al suo interno, causando la morte di una donna e il ferimento di altre sedici, alcune delle quali in modo grave. Secondo quanto riporta l’emittente tedesca rbb, durante la notte è stato arrestato un uomo – che risulterebbe essere di cittadinanza iraniana. La polizia tedesca ritiene che il sospettato si trovasse nel van. Nella giornata di sabato centinaia di migliaia di persone avevano preso parte al Christopher Street Day di Berlino, una delle più grandi manifestazioni per i diritti Lgbtq+ in Europa. Dopo l’attentato, gli organizzatori hanno immediatamente annullato l’evento chiedendo ai partecipanti di “tornare a casa”.

Inoltre, la polizia di Berlino ha fatto sapere di aver identificato un sospettato: si tratta di Abdul Ballout, 21 anni, ha corporatura snella, capelli neri e indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. “Già noto alla polizia e membro di ambienti islamisti”, ha riferito la portavoce Florian Nath. La polizia ha specificato che il sospettato sarebbe un sostenitore dello Stato Islamico, ha riferito la Bild. Che cita fonti della sicurezza tedesca: è nato a Berlino nel 2005 ed è un cittadino tedesco di origine libanese. Si ritiene che abbia agito con altri complici: “Una o più persone sono fuggite dal veicolo” e “diverse persone sono state ferite con armi da taglio“, diceva un bollettino diramato dalla polizia alle 07.05 e citato dalla Bbc. Le autorità tedesche hanno già esteso la caccia all’uomo ai Paesi confinanti, allertando Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia e Danimarca. “Parte integrante delle indagini – è stato spiegato – è verificare se ci sia stata una seconda fase del reato dopo quella in cui il veicolo era in movimento. Se qualcuno sia sceso dal veicolo e abbia aggredito delle persone con possibili armi da taglio, ferendole”. La polizia spera di ricevere segnalazioni dalla popolazione e ha creato a tal fine un portale dedicato.

Il sindaco di Berlino Kai Wegner ha parlato di un “attacco alla nostra società libera e aperta al mondo. Berlino è la città della libertà – e oggi la nostra libertà è stata attaccata nel modo più terribile”. Dura la reazione del cancelliere tedesco Friedrich Merz: “Che atto ripugnante a Berlino”, ha scritto su X. “Centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo hanno celebrato pacificamente il Christopher Street Day. Volevano una convivenza fondata sul rispetto e la tolleranza. Questo è un attacco alla nostra società”. Merz ha assicurato che “lavoreremo con particolare determinazione per indagare a fondo su questo atto abominevole e garantire che venga punito”, esprimendo vicinanza alle vittime e ai loro familiari, augurando una pronta guarigione ai feriti e ringraziando il personale di soccorso intervenuto. “Che cosa terribile! Distruggere brutalmente una festa così gioiosa e commovente”, ha dichiarato l’arcivescovo cattolico di Berlino Heiner Koch secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Kna.