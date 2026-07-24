Sulla vicenda è intervenuta la sindaca di Castelfranco Veneto, Maria Ghimenton, che ha ribadito la propria fiducia verso i vigili e ha invitato la cittadinanza a non trasformare "ogni episodio in un processo pubblico alimentato dai commenti dei social"

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A Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, un uomo ha ricevuto una sanzione di 27 euro dalla polizia municipale per essersi rifiutato di far scendere dalla canna della bicicletta il figlio, che stava accompagnando a un centro estivo. I agenti lo hanno ripreso per la condotta pericolosa e in contrasto con il codice della strada, ma il ciclista ha opposto resistenza fino a costringerli a fermarlo e redigere un verbale.

L’episodio era stato raccontato sui social dal diretto interessato, generando un acceso dibattito prima di essere rimosso. L’amministrazione comunale ha espresso la propria fiducia ai vigili coinvolti nell’episodio, che hanno ricevuto commenti poco amichevoli sul web, ricordando che “operano ogni giorno con professionalità, equilibrio e senso di responsabilità, spesso affrontando situazioni complesse nell’interesse della sicurezza di tutti”.

Così si legge in una nota della sindaca di Castelfranco Veneto, Maria Ghimenton, che aggiunge: “Ogni segnalazione dei cittadini merita attenzione e rispetto, perché il confronto con la comunità è parte fondamentale del lavoro di un’Amministrazione. Allo stesso tempo, però, è importante ricordare che ogni situazione va valutata sulla base dei fatti e non attraverso ricostruzioni o giudizi espressi sui social senza conoscere tutti gli elementi”. La sindaca ha poi ribadito che saranno svolte eventuali verifiche nelle sedi opportune, ma ha invitato la cittadinanza a non trasformare “ogni episodio in un processo pubblico alimentato dai commenti dei social”.