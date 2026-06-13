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Carlo Ancelotti è al debutto ai Mondiali sulla panchina del Brasile, ma ha già dimostrato di sapersi muovere da ct con la stessa naturalezza con cui ha conquistato spogliatoi e trofei in tutto il mondo. Alla vigilia dell’esordio della Seleção contro il Marocco, il commissario tecnico italiano ha regalato ai giornalisti una delle sue immagini più efficaci: semplice, divertente e allo stesso tempo significativa. Parlando della paura, Ancelotti ha spiegato che non è necessariamente un nemico da combattere. Anzi. “La paura è una parte importante della vita… perché se non hai paura e appare un leone, potresti pensare che sia un gatto”, ha detto il tecnico emiliano, provocando l’immediata risata dell’intera sala stampa.

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Una battuta che racconta bene il suo approccio: alleggerire la tensione senza mai perdere di vista la sostanza. Perché il Brasile si presenta a questo Mondiale con enormi aspettative e una pressione che pochi allenatori al mondo sarebbero in grado di gestire. Ancelotti, invece, sembra perfettamente a suo agio. “Sono molto ottimista e siamo ben preparati per il Mondiale”, ha assicurato. Per lui si tratta di una sfida completamente nuova. “È una nuova esperienza, la responsabilità è qualcosa di speciale. Rappresentare il paese del calcio… e la nazionale più titolata del mondo. Due cose: responsabilità e impegno. È un momento bellissimo della mia storia”.

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Sul campo, il nuovo Brasile porta già i primi segni della sua gestione. Più controllo del gioco e maggiore possesso palla, anche se per Ancelotti le priorità restano altre: “È un aspetto del gioco, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante sono i gol segnati e i gol subiti. Il controllo è importante, ma non la cosa più importante”. Nessuna sottovalutazione, poi, per il debutto contro il Marocco, una delle squadre più attese del torneo. “Sono una squadra molto ben organizzata, con qualità in ogni aspetto. Dobbiamo giocare una partita completa; non possiamo dimenticare nulla”. E ancora: “Nel calcio moderno non esistono squadre deboli”. Insomma, Ancelotti sa che ai Mondiali basta un attimo per scambiare un leone per un gatto.