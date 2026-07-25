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Valerio Antonini, presidente del Trapani calcio, è stato aggredito nella mattinata di oggi, sabato 24 luglio. Lo comunica lo stesso club con una nota, in cui si vede Antonini disteso su un letto di ospedale, con un collare e del ghiaccio sulla pancia. La società FC Trapani 1905 parla di un ” gravissimo episodio di violenza” e accusa: “Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato, perpetrato da un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese che si è reso responsabile di un atto inaccettabile e incompatibile con qualsiasi valore umano, civile e sportivo”.

Secondo la ricostruzione emersa finora, Antonini è stato aggredito da un tifoso in piazza Cuba, nel centro storico di Trapani, vicino al suo locale. È stato colpito più volte fino a cadere per terra: poi sono intervenuti alcuni presenti, che hanno anche chiamato il 118. Il presidente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Ovviamente, non c’è ancora certezza sulle ragioni dell’aggressione.

Antonini è da tempo al centro delle polemiche a Trapani per la gestione del club di calcio e non solo. Era presidente anche della squadra granata di basket – Trapani Shark – che a gennaio è stata esclusa dal campionato di Serie A dopo le diverse penalizzazioni per irregolarità nei pagamenti previdenziali e fiscali. In più, anche TeleSud, l’emittente di Antonini, sempre a gennaio di quest’anno è stata messa in liquidazione. Il calcio non se la passa certo meglio: il Trapani è retrocesso in Serie D dopo un campionato chiuso all’ultimo posto per via dei 25 punti complessivi di penalizzazione. Inoltre, la squadra gioca al Velodromo di Palermo dopo lo scontro tra Antonini e il Libero Consorzio Comunale per la gestione dello stadio locale.

Il Trapani calcio nella sua nota informa che “il presidente Antonini è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti e cure mediche. Le sue condizioni sono monitorate con la massima attenzione”. Il comunicato prosegue: “La società è sconvolta e indignata per quanto accaduto e confida nel lavoro delle forze dell’ordine, che hanno già avviato le indagini per individuare e assicurare alla giustizia il responsabile di questo atto gravissimo“.