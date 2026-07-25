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E alla fine arriva Lando Norris. La Ferrari accarezza l’idea della pole position nel Gp di Ungheria, ma si deve accontentare di piazzare Lewis Hamilton in prima fila davanti a Charles Leclerc. La zampata del campione del mondo in carica all’ultimo tentativo riporta infatti la McLaren davanti a tutti. Finisce invece quarto Kimi Antonelli, penalizzato dalla bandiera gialla all’ultimo settore per il lungo di Max Verstappen. Ma più in generale, la Mercedes non sembra per ora la migliore vettura all’Hungaroring: George Russell ha conquistato solo il settimo tempo. Quinta invece l’altra McLaren di Oscar Piastri, davanti all’olandese della Red Bull. A chiudere la top ten Hadjar, Lindblad e Hulkenberg.

Per Norris è la 17esima pole in carriera. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton. E si tratta della decima pole per la McLaren in Ungheria (record), mentre resta fermo a quota 9 sul tracciato di Budapest Hamiton. “Sono felicissimo. Sono davvero contento di essere tornato in vetta. Sono state delle qualifiche difficili, questi due ragazzi (della Ferrari ndr) sono stati molto veloci, è stata una lotta serrata per tutto il weekend”, il commento di Norris. “Abbiamo portato qualche aggiornamento, è difficile dire quanto incidano, ma oggi hanno aiutato – ha aggiunto – Ho avuto fiducia per tutta la giornata”.