L'antipasto è Qatar-Svizzera, poi ecco il primo vero big match: i verdeoro contro la semifinalista della passata edizione | Il programma del 13 e 14 giugno

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Il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match: oggi, alla mezzanotte italiana tra il 13 e il 14 giugno, fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c’è il Marocco, semifinalista dell’ultima edizione. Un match già decisivo per i destini del gruppo C, dove sono inserite anche Scozia e Haiti, che si affronteranno nella notte italiana. Se la Nazionale caraibica è considerata la cenerentola del girone, la lotta per gli altri tre posti è apertissima.

Per Ancelotti, alla sua prima da ct al Mondiale, è un esordio complicato: in Brasile in molti confidano nella sua sapienza, ma la Nazionale verdeoro ancora deve trovare alcuni punti fermi e ha perso alcune pedine importanti, come Rodrygo e Wesley. Di fronte c’è il Marocco, che ha cambiato tanto rispetto a 4 anni fa, ma forse è ancora più forte, come dimostra l’ultima Coppa d’Africa. Il match è visibile anche in chiaro, su Rai 1.

Prima, alle ore 21 italiane, si gioca Qatar–Svizzera. La Nazionale elvetica è arrivata ai Mondiali un po’ in sordina, ma ha l’esperienza per sfruttare un gruppo B in cui non ci sono favorite: le altre due sono Canada e Bosnia (ci sarebbe finita l’Italia, quanti rimpianti…). A San Francisco però deve partire subito con 3 punti per evitare al contrario brutte sorprese.

Mondiali 2026, le partite di oggi: 13 e 14 giugno

Qatar-Svizzera (girone B)

Orario: 21:00

Stadio: San Francisco Bay Area Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Brasile-Marocco (girone C)

Orario: 00:00 (notte tra il 13 e il 14 giugno)

Stadio: New York/New Jersey Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Haiti-Scozia (girone C)

Orario: 3:00 (notte tra il 13 e il 14 giugno)

Stadio: Boston Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 13 e 14 giugno, la sfida tra Brasile e Marocco di mezzanotte si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. I match Qatar-Svizzera e Haiti-Scozia invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.