In serata in campo Jonathan David e compagni contro la nazionale che ha eliminato l'Italia ai playoff. Poi nella notte l'esordio degli Usa contro il Paraguay

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Ieri è stato il momento della cerimonia inaugurale e dell’esordio del Messico, primo tra i tre Paesi organizzatori. Oggi è invece il giorno di Canada e Usa, le altre due nazioni ospitanti, che affrontano rispettivamente la Bosnia Erzegovina – che ha eliminato l’Italia – e il Paraguay. Sia in Canada che negli Stati Uniti sono previste altre due cerimonie d’apertura. Secondo giorno di Coppa del Mondo, che dopo le polemiche dei giorni scorsi, adesso entra nel vivo anche con il calcio giocato.

Il Canada scende in campo alle 21 a Toronto contro Alajbegovic e compagni, mentre gli Stati Uniti saranno in campo qualche ora dopo, nella notte italiana, per affrontare il Paraguay a Los Angeles. Al primo match di Pulisic e compagni non sarà presente il presidente Donald Trump, ma il segretario di stato Marco Rubio.

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Canada-Bosnia Erzegovina (girone B)

Orario: 21:00

Stadio: BMO Field (Toronto)

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Usa-Paraguay (girone D)

Orario: 3:00 (notte tra il 12 e il 13 giugno)

Stadio: SoFi Stadium (Los Angeles)

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

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