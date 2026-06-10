Usa, Canada e Messico: la Coppa del Mondo si sviluppa su un intero continente. 16 città, 4 fusi orari diversi: una sfida logistica senza precedenti, tra distanze folli e differenze climatiche enormi

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Per la prima volta, la Coppa del Mondo non si gioca dentro un confine, ma lungo una mappa: 48 squadre, 104 partite, 16 città, 3 Stati e 4 fusi orari tra Canada, Stati Uniti e Messico. Per dire: Vancouver–Miami, le due sedi più lontane, sono separate da circa 5.500 chilometri: più o meno Roma-Reykjavík andata e ritorno. La FIFA ha provato a contenere l’effetto elastico con i “cluster” regionali, ma il punto resta: questo sarà il primo Mondiale in cui la logistica diventa una variabile tecnica.

Gianni Infantino lo aveva ammesso già alla presentazione: “La vera sfida sarà la logistica. Parliamo di un continente”. Distanze, fusi orari, differenze climatiche, altitudine messicana e livello del mare: tutto entra nella preparazione. L’idea dei cluster nasce da qui: evitare almeno nella fase iniziale il ping-pong coast to coast. Alexi Lalas, ex nazionale USA e stravagante meteora del Padova, l’ha sintetizzata così: “Non è che questi ragazzi siano seduti nel posto centrale in economy su una compagnia low-cost o roba del genere. Sono su aerei charter ovunque”, anche se “sei ore di viaggio e cambi di fuso cambiano fondamentalmente la competizione“.

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Le prime simulazioni sulle rotte potenziali mostrano uno squilibrio netto. Secondo un modello basato sulle distanze “as the crow flies”, cioè sulle tratte aeree in linea retta, una squadra può arrivare a superare i 12.800 km complessivi nel percorso verso la finale. Capo Verde è indicata come la più penalizzata, 12.866 km potenziali; seguono Uruguay, Spagna, Arabia Saudita e Colombia. All’estremo opposto, il Messico avrebbe il tragitto più leggero, circa 5.188 km, con un vantaggio strutturale da co-organizzatore.

La vera mappa si disegna nei gruppi. Il gruppo I, con Francia, Senegal, Norvegia e Iraq, è un paradiso logistico: media di circa 676 km, tutto nel corridoio Nord-Est. Le Parisien ha calcolato che per la Francia arrivare prima nel girone potrebbe significare risparmiare quasi 3.600 km di volo nella fase a eliminazione e guadagnare giorni di recupero. Al contrario, il gruppo J è una trappola: l’Algeria è stimata a 4.840 km solo nel girone, contro i 731 dell’Argentina. Anche il gruppo A è spaccato: Corea 639 km, Messico 922, Sudafrica 3.936, Repubblica Ceca 4.526.

Non c’è solo il viaggio. C’è il corpo che deve adattarsi. Guadalajara è a 1.566 metri, Città del Messico a 2.240. Miami è mare, umidità, caldo. Dallas, Houston e Atlanta possono trasformare il recupero in una corsa contro il termometro. Uno studio pubblicato su Sports Medicine segnala calore estremo atteso in 14 delle 16 città ospitanti, con valori storici di WBGT (un indice che misura il livello di stress termico causato dal caldo, una sorta di termometro della fatica) fino a 35°C. World Weather Attribution, inoltre, stima che fino a un quarto delle partite possa giocarsi sopra soglie di rischio termico, minacciando di compromettere lo spettacolo e mettere a rischio l’incolumità degli atleti. Tradotto in campo: meno pressing, più pause, più gestione, meno verticalità.

La domanda non è solo “chi ha il girone più facile”, ma “chi arriva lucido”. Spostarsi meno significa allenarsi meglio, dormire di più, recuperare prima. Spostarsi tanto significa cambiare aria, orario, umidità, routine alimentare, superfici di allenamento. Il Mondiale 2026 premierà chi saprà gestire meglio le partite invisibili: check-in, charter, crioterapia, sonno, acclimatazione.

Il Mondiale dei chilometri non si vincerà solo con la rosa migliore. Si vincerà con la mappa migliore. Una nazionale fortunata nel sorteggio potrà muoversi in un corridoio; un’altra attraverserà un intero continente. Una dormirà sempre nello stesso clima; un’altra passerà dall’altura al caldo umido. Insomma, lo avete capito, al prossimo Mondiale ci sarà una variabile da non trascurare, potenzialmente anche in grado di spostare gli equilibri: il fattore geografico-climatico.