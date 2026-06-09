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Ultimo aggiornamento: 7:55

Mondiali 2026, tutti i convocati e le formazioni tipo delle 48 Nazionali

di Daniele Fiori
La rassegna iridata con più partecipanti della storia: girone per girone, ecco le squadre che si affronteranno e le probabili scelte dei ct
Mondiali 2026, tutti i convocati e le formazioni tipo delle 48 Nazionali
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Il conto alla rovescia verso il Mondiale 2026 è già iniziato. La rassegna iridata, che prende il via l’11 giugno con la sfida inaugurale tra Messico e Sudafrica, è la prima della storia a coinvolgere 48 squadre e a svilupparsi attraverso un format ampliato: dodici gironi da quattro formazioni, 104 partite complessive e una fase a eliminazione diretta che scatterà dai sedicesimi di finale. Un torneo senza precedenti, destinato a coinvolgere Usa, Canada e Messico per oltre un mese e a culminare con la finale in programma al MetLife Stadium di New York.

Tra conferme attese e decisioni sorprendenti, le convocazioni hanno acceso il dibattito in tutto il pianeta. L’Argentina campione del mondo riparte ancora dalla leadership del 39enne Lionel Messi, mentre il Portogallo punta sul talento e ancora sull’esperienza di Cristiano Ronaldo. Il Brasile si affida alla guida di Carlo Ancelotti e attende il ritorno di Neymar, la Francia presenta una rosa ricchissima di qualità e profondità, mentre la Spagna continua a puntare sulla nuova generazione guidata da Lamine Yamal. Non mancano, però, esclusioni eccellenti, giovani emergenti alla prima esperienza iridata e numerosi protagonisti provenienti dai principali campionati europei, compresa una nutrita rappresentanza della Serie A, con 66 convocati.

Di seguito l’elenco completo delle rose ufficiali delle 48 nazionali partecipanti, suddivise girone per girone, con tutti i convocati scelti dai commissari tecnici e le probabili formazioni che dovrebbero rappresentare il punto di partenza delle rispettive squadre nel torneo. Una guida utile per conoscere protagonisti, gerarchie e possibili schieramenti del Mondiale 2026.

Girone A – Rep. Ceca, Corea del Sud, Messico, Sudafrica
Girone B – Bosnia Erzegovina, Canada, Qatar, Svizzera
Girone C – Brasile, Haiti, Marocco, Scozia
Girone D – Australia, Paraguay, Stati Uniti, Turchia
Girone E – Costa D’Avorio, Curaçao, Ecuador, Germania
Girone F – Giappone, Olanda, Svezia, Tunisia
Girone G – Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Girone H – Arabia Saudita, Capo Verde, Spagna, Uruguay
Girone I – Francia, Iraq, Norvegia, Senegal
Girone J -Algeria, Argentina, Austria, Giordania
Girone K – Colombia, Portogallo, Congo, Uzbekistan
Girone L – Croazia, Ghana, Inghilterra, Panama

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