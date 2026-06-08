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Ultimo aggiornamento: 16:44

Ballottaggio ad Agrigento, la festa del candidato di centrosinistra Sodano: “Per la città è una nuova primavera”

di Redazione Politica
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Il candidato del centrosinistra Michele Sodano vince il ballottaggio con oltre il 70% dei voti
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“Per Agrigento è una nuova primavera”. Con queste parole Michele Sodano, candidato del centrosinistra ad Agrigento, ha salutato la vittoria al ballottaggio nella città siciliana, che dunque “passa di mano”, dopo la legislatura di centrodestra.

Sodano, che ha letteralmente trionfato con oltre il 70% dei consensi, ha ringraziato i cittadini e le cittadine e “un ringraziamento e un gesto di rispetto va anche a tutti i nostri competitor con cui ci siamo sfidati in questa campagna elettorale. Adesso comincia il bello, il bello sarà ricostruire la nostra Agrigento”.

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