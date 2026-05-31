Solo a Parigi sono state 283 le persone fermate dopo i festeggiamenti e le violenze in seguito alla vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Il numero sale a 416 se si considera l’intera Francia. “Ci sono stati festeggiamenti macchiati da violenze, una situazione che avevamo previsto ed anticipato”, ha assicurato il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, in un punto stampa questa notte. Il ministro ha parlato di “derive assolutamente inaccettabili”, precisando che sette poliziotti sono rimasti feriti, e uno è in gravi condizioni ad Agen, nel sud-ovest, per un trauma cranico. Saccheggi di negozi si sono registrati, oltre che a Parigi, a Rennes, Strasburgo, Clermont-Ferrand e Grenoble.

Oltre un centinaio i mortai per fuochi d’artificio utilizzati per sparare migliaia di razzi nella notte di festeggiamenti, provocando incendi, rimasti isolati, e interventi dei pompieri a più riprese. A Parigi, gruppi di ultrà hanno anche bloccato il périphérique, la tangenziale della capitale, abbandonandosi a improvvisate partitelle di calcio al centro della carreggiata. Sono stati sgomberati da almeno quattro cariche della polizia. A Parigi, gli scontri più violenti sono avvenuti, come di consueto, sugli Champs-Elysée e dintorni, dove si sono riunite diverse migliaia di persone durante la partita, raggiunge poi da molte altre al termine del match, che si giocava a Budapest. Scontri anche attorno al Parco dei Principi, lo stadio del PSG, accanto al quale era stato allestito un maxischermo per i tifosi. I tafferugli fra tifosi e forze dell’ordine sono proseguiti fino al primo mattino mentre episodi isolati di aggressioni o incidenti – un uomo, ubriaco, è caduto nella Senna – sono avvenuti un pò ovunque nella capitale. Dopo essere stati schierati in 22.000 da ieri pomeriggio per arginare i prevedibili disordini, oggi poliziotti e gendarmi saranno di nuovo impegnati per la sfilata dei giocatori campioni d’Europa a Champs-de-Mars, dove sono attese 100.000 persone. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà poi l’Eliseo, dove la squadra sarà ricevuta dal presidente Emmanuel Macron.