Sinner fuori dal Roland Garros, lo stupore della stampa internazionale: “Terremoto nel tennis”, “Bombazo”

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“Bomba a Parigi: Sinner si ritira e perde l’occasione della sua vita“, scrive Marca. È questo probabilmente il titolo della stampa estera che riassume meglio quanto accaduto ieri a Jannik Sinner a Parigi, al secondo turno del Roland Garros, contro Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking. Il numero uno al mondo – alla ricerca dell’ultimo slam che gli manca in bacheca – ha avuto un malore nel terzo set, quando era sopra di due set e guidava 5-1 il terzo. Una partita che sembrava finita, poi il malore che non gli ha più permesso di competere. “Terremoto: Sinner eliminato“: più netto il titolo de L’Équipe, principale giornale sportivo francese.

“Colpo di calore: Sinner sorpreso dal numero 56 del mondo”, scrive The Times invece. Tutti gli altri quotidiani spagnoli non hanno dubbi: l’eliminazione di Sinner dal Roland Garros è un “bombazo”, soprattutto per come è arrivata. “Fuori! Il dramma del caldo colpisce il numero uno al mondo”, titola la Bild in Germania. “Sinner eliminato: il numero uno al mondo era sopra 6-3, 6-2, 5-1 e ha lottato disperatamente contro il caldo”, scrive The Sun. Dopo cinque Masters 1000 consecutivi e un 2026 quasi perfetto da marzo in poi, Sinner si è dovuto arrendere nel torneo più importante, quello a cui teneva di più. “Non sono un robot”, ha spiegato il tennista italiano dopo la sconfitta.