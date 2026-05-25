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Jannik Sinner debutterà al Roland Garros 2026 nella giornata di martedì 26 maggio, l’ultima dedicata ai primi turni dello Slam parigino. Il numero 1 del mondo affronterà il francese Clement Tabur, numero 165 del ranking e wildcard di casa, in una sfida senza precedenti ma che vede l’azzurro nettamente favorito. Per Sinner sarà il ritorno in campo otto giorni dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia. L’altoatesino, in caso di qualificazione, tornerebbe in campo giovedì per il secondo turno.

Sinner-Tabur, l’orario del match

L’orario scelto dagli organizzatori viene incontro al numero 1 al mondo: giocherà infatti nella sessione serale, non prima delle ore 20.15. Sarà il quarto match di giornata sul Philippe Chatrier, il campo principale. Un aspetto importante, soprattutto per via di uno dei temi più discussi di questo Roland Garros: il caldo estremo. Sinner quindi dovrebbe beneficiare di un clima meno rovente. La collocazione sul centrale nella sessione serale era comunque attesa, visto che

Roland Garros 2026, dove vederlo in tv e streaming

In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, potrebbe decidere di trasmettere in chiaro le fasi finali del torneo, in caso di presenza di italiani. Un anno fa, la finale tra Sinner e Alcaraz fu trasmessa in diretta gratis su Canale NOVE.

Il pericolo caldo

Le previsioni annunciano temperature oltre i 30 gradi per martedì 26 maggio, che potrebbero diventare tra le giornate più calde mai registrate in Francia nel mese di maggio. Una situazione che rischia di mettere a dura prova i tennisti, soprattutto nelle partite diurne. Per questo motivo lo slot serale, previsto ogni giorno dopo le 20 sul Philippe Chatrier, diventa il più ambito.

Sinner, però, sembra vedere anche aspetti positivi nelle condizioni climatiche. “Visto che fa abbastanza caldo, se giochi di giorno devi guardare ai due aspetti: la palla viaggia di più, quindi sono condizioni adatte al mio gioco. Se si inizia a servire bene la palla rimbalza, ci sono tante cose positive”, ha spiegato in conferenza stampa. L’azzurro ha poi insistito soprattutto sull’aspetto mentale: “Credo che la cosa più importante sia stare bene mentalmente. L’ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano, e ovviamente conta anche l’aspetto fisico”. Infine, Sinner ha parlato anche della preparazione ai prossimi giorni roventi di Parigi: “Ho ancora dei giorni per prepararmi, spero che faccia molto caldo in questi giorni, così mi abituo. Anche a Indian Wells mi sono sentito bene col caldo e sono stati fatti molto passi in avanti”.

Sul fronte regolamentare, resta invece l’incertezza. L’Atp ha introdotto nel 2026 nuove norme con cooling break di 10 minuti oltre i 30 gradi e possibili sospensioni sopra i 32, ma gli Slam applicano protocolli autonomi. Il Roland Garros potrà quindi decidere in piena discrezione se attivare pause, chiudere i tetti dei campi principali o sospendere il gioco in caso di caldo estremo.