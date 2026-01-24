Dopo la storica qualificazione di tre italiani agli ottavi di finale dell’Australia Open, è scoppiata una polemica sul match tra il numero due al mondo e lo statunitense Eliot Spizzirri. Nello specifico, le accuse hanno riguardato l’attivazione dell’Extreme Heat Protocol – le misure di sicurezza per proteggere gli atleti dagli effetti del caldo – durante l’incontro. Una circostanza che il tennista americano ha definito un “buffo tempismo“, sollevando dei sospetti sulla buonafede della decisione arbitrale: “Curioso sia successo proprio quando ho fatto il break“.

L’applicazione della regola contestata, però, era motivata dall’aumento della temperatura alla Rod Laver Arena, rilevata dalla Scala di stress termico (HSS): una scala da 1 a 5 che misura la temperatura dell’aria, il calore radiante, l’umidità e la velocità del vento. La sospensione era avvenuta nei primi game del terzo set, dopo il primo vinto dallo statunitense e il secondo dal suo avversario. Sul 3-1 di Spizzirri e con un Sinner dolorante per i crampi alle gambe e alle braccia, c’è stato il picco di caldo: in quella fase dell’incontro, l’HSS aveva raggiunto il massimo di 5 che prevede la sospensione immediata delle attività. Dopodiché, era avvenuta la chiusura del tetto e l’incontro era proseguito normalmente.

A fornire ulteriori spiegazioni ci ha pensato una nota ufficiale: “Al completamento del numero pari di game in quel set (o al completamento del tie-break, se applicabile), il gioco sarà sospeso”. Nel caso di sospensione in campi aperti, “il Giudice Arbitro può prendere la decisione di chiudere il tetto o di mantenere il tetto chiuso (come applicabile) per qualsiasi incontro imminente sui Campi Arena”.