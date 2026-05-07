Giro d’Italia 2026, la guida rapida: calendario, tappe, partecipanti e favoriti
Il Giro d’Italia 2026 scatta venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, con le prime tre tappe tra Nessebar, Burgas e Sofia, prima del trasferimento in Italia. La corsa rosa si concluderà domenica 31 maggio a Roma. Il percorso – che non appare particolarmente duro – propone un sostanziale equilibrio tra frazioni per velocisti, tappe mosse e montagna.
Già nella prima settimana l’arrivo in salita del Blockhaus e la dura tappa di Potenza, mentre nella seconda settimana sarà decisiva soprattutto la cronometro di Viareggio-Massa, unica prova contro il tempo di questa edizione, lunga 40,2 km e destinata a creare distacchi importanti. Le giornate chiave saranno probabilmente la durissima Aosta-Pila, la Bellinzona-Carì in Svizzera, il tappone dolomitico Feltre–Alleghe con oltre 5.000 metri di dislivello e la penultima frazione verso Piancavallo.
Il grande favorito per la maglia rosa è Jonas Vingegaard, chiamato a sfruttare l’assenza di molti big. Il principale rivale indicato è Giulio Pellizzari, mentre tra gli altri uomini di classifica spiccano Egan Bernal, Adam Yates, Jai Hindley, Felix Gall e Thymen Arensman. L’Italia spera dunque in Pellizzari, ma attenzione anche a Giulio Ciccone per quanto riguarda le vittorie di tappa e la lotta per la classifica di miglior scalatore. Non mancheranno poi le occasioni per le ruote veloci, con arrivi favorevoli agli sprint a Burgas, Napoli, Milano e Roma: qui il movimento azzurro punta forte su Jonathan Milan.
Giro d’Italia 2026, partecipanti e favoriti
Il grande favorito: Jonas Vingegaard
Il principale rivale: Giulio Pellizzari
Gli altri rivali: Egan Bernal, Felix Gall, Adam Yates, Jai Hindley, Thymen Arensman
Gli outsider: Michael Storer, Jay Vine, Derek Gee, Enric Mas, Giulio Ciccone, Ben O’Connor, Damiano Caruso, Santiago Buitrago
Gli altri nomi: Einer Rubio, Aleksandr Vlasov, Sepp Kuss, Jefferson Cepeda, Jan Christen, Lennert Van Eetvelt, Davide Piganzoli, Christian Scaroni, Mathys Rondel, Alessandro Pinarello
Gli uomini per le volate
Jonathan Milan, Paul Magnier, Tobias Lund Andresen, Dylan Groenewegen, Matteo Malucelli, Kaden Groves, Arnaud De Lie, Ethan Vernon, Matteo Moschetti, Erlend Blikra, Casper Van Uden
Gli uomini per i GPM
Giulio Ciccone, Jay Vine, Jonas Vingegaard, Christian Scaroni, Marc Soler, Jan Christen, Filippo Zana, Giulio Pellizzari, Igor Arrieta, Andreas Leknessund, Damiano Caruso, Einer Rubio, Wouter Poels, Juan Pedro Lopez, Santiago Buitrago
Giro d’Italia 2026, tutte le tappe e il calendario
1ª tappa – Venerdì 8 maggio: Nessebar-Burgas – 156 km – Pianura
2ª tappa – Sabato 9 maggio: Burgas-Veliko Tarnovo – 220 km – Collinare
3ª tappa – Domenica 10 maggio: Plovdiv-Sofia – 174 km – Collinare
4ª tappa – Martedì 12 maggio: Catanzaro-Cosenza – 144 km – Collinare
5ª tappa – Mercoledì 13 maggio: Praia a Mare-Potenza – 204 km – Montagna
6ª tappa – Giovedì 14 maggio: Paestum-Napoli – 161 km – Pianura
7ª tappa – Venerdì 15 maggio: Formia-Blockhaus – 246 km – Montagna
8ª tappa – Sabato 16 maggio: Chieti-Fermo – 156 km – Collinare
9ª tappa – Domenica 17 maggio: Cervia-Corno alle Scale – 184 km – Montagna
10ª tappa – Martedì 19 maggio: Viareggio-Massa – 40,2 km – Cronometro
11ª tappa – Mercoledì 20 maggio: Porcari-Chiavari – 178 km – Collinare
12ª tappa – Giovedì 21 maggio: Imperia-Novi Ligure – 177 km – Collinare
13ª tappa – Venerdì 22 maggio: Alessandria-Verbania – 186 km – Collinare
14ª tappa – Sabato 23 maggio: Aosta-Pila – 133 km – Montagna
15ª tappa – Domenica 24 maggio: Voghera-Milano – 136 km – Pianura
16ª tappa – Martedì 26 maggio: Bellinzona-Carì – 113 km – Montagna
17ª tappa – Mercoledì 27 maggio: Cassano d’Adda-Andalo – 200 km – Montagna
18ª tappa – Giovedì 28 maggio: Fai della Paganella-Pieve di Soligo – 167 km – Collinare
19ª tappa – Venerdì 29 maggio: Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) – 151 km – Montagna
20ª tappa – Sabato 30 maggio: Gemona del Friuli-Piancavallo – 199 km – Montagna
21ª tappa – Domenica 31 maggio: Roma-Roma – 131 km – Pianura
Dove vedere in tv il Giro d’Italia 2026
Il Giro d’Italia 2026 è visibile come di consueto gratis in chiaro in tv sulla Rai e in streaming su RaiPlay. I canali di riferimento sono Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), con le rubriche mattutine e la prima diretta della corsa, e poi Rai 2, dove viene trasmessa la diretta della parte finale di ogni tappa, dalle ore 14 fino all’arrivo. A mezzanotte, di nuovo su Rai Sport HD, è disponibile la replica della tappa.
Il Giro è visibile inoltre su Eurosport, disponibile in streaming per gli abbonati alle piattaforme Discovery+, HBO Max e Dazn. In questo caso, viene garantita la diretta integrale di ogni tappa, dal km zero fino al traguardo, sullo stesso canale.