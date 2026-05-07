La Corsa Rosa scatta venerdì 8 maggio dalla Bulgaria: tutti gli occhi sono su Jonas Vingegaard, la speranza azzurra è Giulio Pellizzari. Il percorso e i rivali

Il Giro d’Italia 2026 scatta venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, con le prime tre tappe tra Nessebar, Burgas e Sofia, prima del trasferimento in Italia. La corsa rosa si concluderà domenica 31 maggio a Roma. Il percorso – che non appare particolarmente duro – propone un sostanziale equilibrio tra frazioni per velocisti, tappe mosse e montagna.

Già nella prima settimana l’arrivo in salita del Blockhaus e la dura tappa di Potenza, mentre nella seconda settimana sarà decisiva soprattutto la cronometro di Viareggio-Massa, unica prova contro il tempo di questa edizione, lunga 40,2 km e destinata a creare distacchi importanti. Le giornate chiave saranno probabilmente la durissima Aosta-Pila, la Bellinzona-Carì in Svizzera, il tappone dolomitico Feltre–Alleghe con oltre 5.000 metri di dislivello e la penultima frazione verso Piancavallo.

Il grande favorito per la maglia rosa è Jonas Vingegaard, chiamato a sfruttare l’assenza di molti big. Il principale rivale indicato è Giulio Pellizzari, mentre tra gli altri uomini di classifica spiccano Egan Bernal, Adam Yates, Jai Hindley, Felix Gall e Thymen Arensman. L’Italia spera dunque in Pellizzari, ma attenzione anche a Giulio Ciccone per quanto riguarda le vittorie di tappa e la lotta per la classifica di miglior scalatore. Non mancheranno poi le occasioni per le ruote veloci, con arrivi favorevoli agli sprint a Burgas, Napoli, Milano e Roma: qui il movimento azzurro punta forte su Jonathan Milan.

Giro d’Italia 2026, partecipanti e favoriti

Il grande favorito: Jonas Vingegaard

Il principale rivale: Giulio Pellizzari

Gli altri rivali: Egan Bernal, Felix Gall, Adam Yates, Jai Hindley, Thymen Arensman

Gli outsider: Michael Storer, Jay Vine, Derek Gee, Enric Mas, Giulio Ciccone, Ben O’Connor, Damiano Caruso, Santiago Buitrago

Gli altri nomi: Einer Rubio, Aleksandr Vlasov, Sepp Kuss, Jefferson Cepeda, Jan Christen, Lennert Van Eetvelt, Davide Piganzoli, Christian Scaroni, Mathys Rondel, Alessandro Pinarello

Gli uomini per le volate

Jonathan Milan, Paul Magnier, Tobias Lund Andresen, Dylan Groenewegen, Matteo Malucelli, Kaden Groves, Arnaud De Lie, Ethan Vernon, Matteo Moschetti, Erlend Blikra, Casper Van Uden

Gli uomini per i GPM

Giulio Ciccone, Jay Vine, Jonas Vingegaard, Christian Scaroni, Marc Soler, Jan Christen, Filippo Zana, Giulio Pellizzari, Igor Arrieta, Andreas Leknessund, Damiano Caruso, Einer Rubio, Wouter Poels, Juan Pedro Lopez, Santiago Buitrago

Giro d’Italia 2026, tutte le tappe e il calendario

1ª tappa – Venerdì 8 maggio: Nessebar-Burgas – 156 km – Pianura

2ª tappa – Sabato 9 maggio: Burgas-Veliko Tarnovo – 220 km – Collinare

3ª tappa – Domenica 10 maggio: Plovdiv-Sofia – 174 km – Collinare

4ª tappa – Martedì 12 maggio: Catanzaro-Cosenza – 144 km – Collinare

5ª tappa – Mercoledì 13 maggio: Praia a Mare-Potenza – 204 km – Montagna

6ª tappa – Giovedì 14 maggio: Paestum-Napoli – 161 km – Pianura

7ª tappa – Venerdì 15 maggio: Formia-Blockhaus – 246 km – Montagna

8ª tappa – Sabato 16 maggio: Chieti-Fermo – 156 km – Collinare

9ª tappa – Domenica 17 maggio: Cervia-Corno alle Scale – 184 km – Montagna

10ª tappa – Martedì 19 maggio: Viareggio-Massa – 40,2 km – Cronometro

11ª tappa – Mercoledì 20 maggio: Porcari-Chiavari – 178 km – Collinare

12ª tappa – Giovedì 21 maggio: Imperia-Novi Ligure – 177 km – Collinare

13ª tappa – Venerdì 22 maggio: Alessandria-Verbania – 186 km – Collinare

14ª tappa – Sabato 23 maggio: Aosta-Pila – 133 km – Montagna

15ª tappa – Domenica 24 maggio: Voghera-Milano – 136 km – Pianura

16ª tappa – Martedì 26 maggio: Bellinzona-Carì – 113 km – Montagna

17ª tappa – Mercoledì 27 maggio: Cassano d’Adda-Andalo – 200 km – Montagna

18ª tappa – Giovedì 28 maggio: Fai della Paganella-Pieve di Soligo – 167 km – Collinare

19ª tappa – Venerdì 29 maggio: Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) – 151 km – Montagna

20ª tappa – Sabato 30 maggio: Gemona del Friuli-Piancavallo – 199 km – Montagna

21ª tappa – Domenica 31 maggio: Roma-Roma – 131 km – Pianura

Dove vedere in tv il Giro d’Italia 2026

Il Giro d’Italia 2026 è visibile come di consueto gratis in chiaro in tv sulla Rai e in streaming su RaiPlay. I canali di riferimento sono Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), con le rubriche mattutine e la prima diretta della corsa, e poi Rai 2, dove viene trasmessa la diretta della parte finale di ogni tappa, dalle ore 14 fino all’arrivo. A mezzanotte, di nuovo su Rai Sport HD, è disponibile la replica della tappa.

Il Giro è visibile inoltre su Eurosport, disponibile in streaming per gli abbonati alle piattaforme Discovery+, HBO Max e Dazn. In questo caso, viene garantita la diretta integrale di ogni tappa, dal km zero fino al traguardo, sullo stesso canale.