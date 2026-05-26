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Ultimo aggiornamento: 19:44

“Meloni parla dei salari bassi, ma non di come alzarli”: la frecciata di Landini dopo l’intervento della premier a Confindustria

di Redazione Politica
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Il segretario della Cgil accusa: "Dalla presidente del Consiglio oggi nessuna risposta sui problemi da risolvere"
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“La premier ha detto che i salari sono bassi ma non ha parlato di come alzarli“. E’ il commento del segretario della Cgil Maurizio Landini a margine dell’assemblea di Confindustria, dopo l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “L’aumento dei salari è fondamentale – dice Landini – significa cancellare precarietà nel lavoro, restituire il fiscal drag e fare una riforma fiscale degna di questo nome. Il governo continua a parlare di burocrazia senza poi investire negli stipendi di chi lavora e deve fare funzionare la macchina dello Stato. Poi c’è il tema della politica industriale e di quella energetica: la crisi energetica c’è adesso, quindi gli investimenti sulle rinnovabili vanno fatte adesso. A me questo sembra il punto che oggi non ho sentito. Eviterei campagne elettorali, i problemi vanno risolti adesso”.

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