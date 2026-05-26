“Se una cosa insegnano queste elezioni comunali è che bisogna stare vicini ai bisogni dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle sarà molto attento sui temi della sicurezza che non è di destra né di sinistra. Va gestito il fenomeno dell’immigrazione in modo compatibile con la nostra Costituzione”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando alla presentazione del libro C’era una volta la Rai, scritto dalla presidente della commissione di Vigilanza, Barbara Floridia. “È una tornata elettorale che non si è ancora conclusa, aspettiamo a trarre le conclusioni – aggiunge Conte -. Ci sono buoni successi da parte del campo progressista, ma non è riuscita la vittoria su Venezia, ma ci sono anche molti successi. Da sempre, quando c’è un’elezione territoriale, sono sempre molto prudente a trarre le conclusioni”. Conte assicura che il M5s è impegnato “per definire un progetto progressista per rispondere alle priorità dei cittadini e il Movimento 5 Stelle si impegnerà molto di più sul bisogno di sicurezza dei cittadini gestendo i flussi migratori e l’integrazione”.