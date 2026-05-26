Cetto la Qualunque un po’ predicatore sul pulpito. Francesco “Ciccio” Cannizzaro, prima di essere eletto sindaco di Reggio Calabria con il 65% dei voti, sembra uscito da una caricatura. Un po’un po’sul pulpito. Il primo comizio di prima di essere eletto sindaco di Reggio Calabria con il 65% dei voti, sembra uscito da una caricatura.

La clip sta facendo il giro del web, tra congiuntivi sbagliati e invocazioni dell’aiuto di Dio e della Madonna per guidare la città. “Mi candido a guidare Reggio, permettetemi la presunzione, e può anche apparire un pizzico di arroganza, ma è il sentimento, io mi candido a scrivere la storia insieme a voi e a diventare il miglior sindaco che la città di Reggio Calabria abbi mai avuto, perché io mi candido per scrivere pagine di storia”, dice dal palco del primo comizio dello scorso aprile, in cui ha presentato i candidati che lo hanno sostenuto.