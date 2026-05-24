Jasmine Paolini e Sara Errani non difenderanno insieme il titolo di doppio femminile conquistato lo scorso anno al Roland Garros. La coppia azzurra, campionessa olimpica nel 2024 e per mesi numero uno del mondo di specialità, si separa almeno per il torneo parigino: Paolini ha infatti deciso di non iscriversi al doppio per concentrarsi sul singolare e gestire un lieve problema al piede già emerso agli Internazionali d’Italia.

La toscana aveva già abbandonato il torneo di doppio a Roma dopo il primo turno e nei giorni scorsi aveva spiegato così la situazione: “La scelta di giocare il doppio o meno dipende dalle situazioni. A Roma mi sono ritirata perché non ero al 100% e sapevo che ci sarebbe stato Parigi. Valutiamo di volta in volta: mi piace giocare il doppio, ma se sento di non essere nelle condizioni giuste preferisco fermarmi. Non è un obbligo”. Per Paolini, uscita dalla top ten Wta e ora numero 13 del ranking, la priorità è oggi il percorso in singolare. Al primo turno del Roland Garros affronterà l’ucraina Dayana Yastremska, attuale numero 45 del mondo.

Sara Errani, invece, sarà regolarmente in campo nel doppio e farà coppia con Lilli Tagger, 18enne austriaca considerata una delle giovani più promettenti del circuito. Tagger è allenata da Francesca Schiavone, storica compagna di tante battaglie sportive di Errani, ed è una giocatrice di cui si parla molto bene, in primis per il suo elegante rovescio a una mano. La giovane austriaca ha inoltre un legame speciale con l’Italia e con Jannik Sinner. È nata infatti in Austria a pochi chilometri dal confine italiano e ha raccontato di conoscere molto bene il numero uno del mondo, con il quale condivide la stessa agente. Ha avuto l’occasione di confrontarsi con Sinner, che le ha dato qualche prezioso consiglio.

Tagger inoltre da tempo ha scelto di allenarsi in Italia sotto la guida di Schiavone e parla bene l’italiano. Quindi non avrà nessun problema di comunicazione con Errani. L’accoppiata unisce dunque l’esperienza della veterana azzurra e il talento emergente della tennista austriaca. Al primo turno le due affronteranno le statunitensi Ashlyn Krueger e Sofia Kenin.

Per Paolini ed Errani, invece, quella di Parigi sembra al momento soltanto una pausa temporanea, dopo nove titoli vinti insieme.