Pellegrino lotta, Sinner vince e va ai quarti a Roma: il derby finisce in due set. Eguagliato il record di Djokovic

Andrea Pellegrino ci prova, strappa anche cinque games, ma Jannik Sinner in questo momento non ha rivali: agli ottavi di finale degli Internazionali a Roma finisce 6-2, 6-3 in un’ora e 28 minuti. Una partita anche più combattuta di ciò che ci si aspettava all’inizio, considerando lo stato di forma dell’altoatesino e considerando la favola di Pellegrino, arrivato al torneo dalle qualificazioni e da numero 155 al mondo. Sinner eguaglia un altro record: è la 31esima vittoria consecutiva in un Masters 1000. Proprio come il serbo.

“Giocare un derby è sempre diverso, sono contento per il risultato ma anche per Andrea. Ci eravamo affrontati tanti anni fa in un campo più piccolo, è bello ci siano così tanti italiani forti. È stata un’ottima partita, ora spero di essere pronto per i quarti. Sono soddisfatto, c’era il vento e non era semplice. Sono contento di come sto gestendo queste situazioni, domani mi riposerò per i quarti. Sarebbe stato bello affrontarsi più avanti, ma adesso cominciano i turni importanti“, ha dichiarato Sinner nel post gara nella classica intervista post match. Qualche minuto dopo anche Luciano Darderi lo ha raggiunto i quarti di finale dopo una rimonta epica contro Zverev.

Sinner ha mostrato ancora una volta uno stato di forma notevole, vincendo senza troppi sforzi contro un avversario che comunque non ha sfigurato. L’altoatesino ha mostrato un tennis regolare e ancora una volta buonissime percentuali al servizio. 65% di prime in campo, quasi l’80% di punti vinti con la prima, quattro ace, ma anche 22 errori non forzati. Tanti per i ritmi e gli standard di Sinner in questo periodo. Il numero uno al mondo ha provato a sperimentare in alcune fasi, ma è rimasto solido nei punti e nei games decisivi. Sinner ha viaggiato a velocità di crociera, anche per gestirsi dal punto di vista fisico. È la terza partita vinta senza particolari sforzi fisici dall’altoatesino, che ora ha lasciato intendere di voler alzare ulteriormente il livello: “Cominciano i turni importanti”. Gli avversari sono avvisati. E Djokovic anche: con una vittoria ai quarti lo supererebbe per numero di successi consecutivi nei mille. Uno stimolo ulteriore per viaggiare verso l’ultimo – speciale – Masters 1000 che manca in bacheca: quello di casa.