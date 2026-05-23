Roland Garros al via: quattro italiani in campo domenica. Tocca subito a Djokovic | Il programma: orari e diretta streaming
Tutto è pronto: domenica 24 maggio si alza il sipario sull’edizione 2026 del Roland Garros. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, a caccia dell’ultimo Slam che manca nella sua bacheca. Il numero 1 al mondo però farà il suo debutto sulla terra rossa di Parigi solamente martedì. Intanto la prima giornata di match offre già un menù ricco: quattro italiani in campo e in serata il primo turno di Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo ha appena festeggiato i 39 anni (22 maggio) e come sempre negli ultimi Slam le sue condizioni fisiche sono un’incognita: a Roma, dopo un lungo periodo di stop, ha perso subito contro Dino Prižmić. Ora affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard, non esattamente un avversario agevole per rompere il ghiaccio.
Per l’Italia invece c’è tanto azzurro sul campo numero 6: alle ore 11 tocca subito a Lucia Bronzetti, passata dalle qualificazioni, affrontare la ceca Bouzkova, numero 27 al mondo. Sullo stesso campo poco dopo sarà impegnato Federico Cinà: il 19enne palermitano, anche lui uscito vincitore dalle qualificazioni, si trova di fronte l’americano Reilly Opelka, imprevedibile ma battibile sulla terra. Sul campo 7 invece Mattia Bellucci affronta il francese Quentin Halys: un match equilibrato, nell’unico precedente un anno fa sull’erba vinse il 24enne bustocco. Infine, in serata, ecco Lorenzo Sonego contro Pierre-Hugues Herbert: il transalpino, oggi 35enne e numero 223 al mondo, ha fatto un mezzo miracolo per guadagnarsi il tabellone principale. Per Sonego però resta un’occasione da non perdere.
Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi
TABELLONE MASCHILE
Mattia Bellucci-Quentin Halys: terzo match sul campo 7
Federico Cinà-Reilly Opelka: terzo match sul campo 6
Lorenzo Sonego-Pierre-Hugues Herbert: quarto match sul campo 14
TABELLONE FEMMINILE
Lucia Bronzetti-Marie Bouzkova: ore 11 sul campo 6
Roland Garros, il programma completo di domenica 24 maggio
COURT PHILIPPE-CHATRIER
Dalle 12:00
[Q] Sinja KRAUS AUT vs [11] Belinda BENCIC SUI
A seguire
Benjamin BONZI FRA vs [2] Alexander ZVEREV GER
A seguire
[8] Mirra ANDREEVA vs Fiona FERRO FRA
Non prima delle 20:15
Giovanni MPETSHI PERRICARD FRA vs [3] Novak DJOKOVIC SRB
COURT SUZANNE-LENGLEN
Dalle 11:00
[13] Karen KHACHANOV vs Arthur GEA FRA
A seguire
[26] Hailey BAPTISTE USA vs Barbora KREJCIKOVA CZE
A seguire
[7] Taylor FRITZ USA vs Nishesh BASAVAREDDY USA
A seguire
Ksenia EFREMOVA FRA vs [18] Sorana CIRSTEA ROU
COURT SIMONNE-MATHIEU
Dalle 11:00
[15] Marta KOSTYUK UKR vs Oksana SELEKHMETEVA
A seguire
Katie VOLYNETS USA vs Clara BUREL FRA
A seguire
Titouan DROGUET FRA vs [26] Jakub MENSIK CZE
A seguire
[28] Joao FONSECA BRA vs Luka PAVLOVIC FRA
COURT 14
Dalle 11:00
[21] Alejandro DAVIDOVICH FOKINA ESP vs Damir DZUMHUR BIH
A seguire
Francesca JONES GBR vs Beatriz HADDAD MAIA BRA
A seguire
Sofia KENIN USA vs Peyton STEARNS USA
A seguire
Lorenzo SONEGO ITA vs Pierre-Hugues HERBERT FRA
COURT 6
Dalle 11:00
[Q] Lucia BRONZETTI ITA vs [27] Marie BOUZKOVA CZE
A seguire
Kyrian JACQUET FRA vs Marco TRUNGELLITI ARG
A seguire
[Q] Federico CINÀ ITA vs Reilly OPELKA USA
A seguire
Sara BEJLEK CZE vs Sloane STEPHENS USA
COURT 7
Dalle 11:00
Ajla TOMLJANOVIC AUS vs Caty MCNALLY USA
A seguire
Tereza VALENTOVA CZE vs Magda LINETTE POL
A seguire
Quentin HALYS FRA vs Mattia BELLUCCI ITA
A seguire
Hugo DELLIEN BOL vs Valentin ROYER FRA
COURT 8
Dalle 11:00
Miomir KECMANOVIC SRB vs Fabian MAROZSAN HUN
A seguire
Danka KOVINIC MNE vs Xinyu WANG CHN
A seguire
Sara SORRIBES TORMO ESP vs Tamara KORPATSCH GER
A seguire
Alexander BLOCKX BEL vs Coleman WONG HKG
COURT 9
Dalle 11:00
Lilli TAGGER AUT vs Xinyu WANG CHN
A seguire
Anna BLINKOVA vs Yuliia STARODUBTSEVA UKR
A seguire
Michael ZHENG USA vs Dino PRIZMIC CRO
A seguire
Hamad MEDJEDOVIC SRB vs Yannick HANFMANN GER
COURT 12
Dalle 11:00
James DUCKWORTH AUS vs Gabriel DIALLO CAN
A seguire
Tomas MACHAC CZE vs Zizou BERGS BEL
A seguire
Magdalena FRECH POL vs Elena-Gabriela RUSE ROU
A seguire
[21] Clara TAUSON DEN vs Daria SNIGUR UKR
COURT 13
Dalle 11:00
Pablo LLAMAS RUIZ ESP vs Thiago Agustin TIRANTE ARG
A seguire
[23] Tomas Martin ETCHEVERRY ARG vs Nuno BORGES POR
A seguire
Emma RADUCANU GBR vs Solana SIERRA ARG
A seguire
Marina BASSOLS RIBERA ESP vs Emiliana ARANGO COL
Roland Garros 2026, dove vederlo in tv e streaming
In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, potrebbe decidere di trasmettere in chiaro le fasi finali del torneo, in caso di presenza di italiani. Un anno fa, la finale tra Sinner e Alcaraz fu trasmessa in diretta gratis su Canale NOVE.