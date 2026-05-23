L'attaccante portoghese, dopo una stagione difficile, sta vivendo un finale perfino peggiore. Ormail il club è disposto a valutare offerte dai 50-60 milioni

Rafa Leao e il Milan, una storia che sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Il segnale più evidente è comparso direttamente sui social, dove l’attaccante portoghese ha pubblicato una storia Instagram con una maglietta dal messaggio eloquente: “Mi odi, ma chi sei tu?”. Una frase interpretata da molti tifosi rossoneri come una risposta diretta alle critiche ricevute nelle ultime settimane, in un clima diventato sempre più pesante attorno al numero 10.

L’impressione è che il rapporto tra Leao e l’ambiente milanista si sia progressivamente logorato. Dopo un buon avvio di stagione, il rendimento del portoghese è calato anche a causa di problemi fisici, ma a pesare sono stati soprattutto l’atteggiamento giudicato poco convincente e una continuità mai davvero trovata. Certo, il cambio tattico voluto da Max Allegri, l’idea di spostarlo più centralmente, non ha aiutato. E i numeri lo dimostrano: Leao ha all’attivo 10 gol complessivi tra campionato e Coppa Italia. Ancora più significativo il dato sull’ultimo centro realizzato: risale al primo marzo. Da lì in poi, il vuoto. Tanto che nelle ultime settimane anche Nkunku ha guadagnato terreno nelle gerarchie offensive del Milan.

Per questo motivo il club sembra ormai disposto ad ascoltare offerte. Nonostante una clausola rescissoria da 175 milioni di euro e un contratto fino al 2028, il Milan potrebbe lasciarlo partire davanti a una proposta compresa tra i 50 e i 60 milioni. E il mercato attorno a Leao non manca. Il Manchester United è tornato a farsi avanti: i Red Devils, qualificati alla prossima Champions League, seguono da tempo il portoghese. Sullo sfondo resta anche il Barcellona, che potrebbe tornare concretamente su Leao se non riuscisse a trattenere Rashford.

Tra le squadre interessate c’è poi il Chelsea, mentre dalla Turchia è emerso il nome del Fenerbahçe: uno dei candidati alla presidenza del club avrebbe già chiesto informazioni sul giocatore. Resta viva infine anche la pista araba, con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi pronto a inserirsi. Intanto Leao osserva e aspetta. E domenica, contro il Cagliari, quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione a San Siro rischia di partire dalla panchina.