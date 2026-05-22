Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 20:32

Cuba, migliaia di persone in piazza all’Avana contro l’incriminazione di Raul Castro

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Enorme folla radunata vicino all'ambasciata Usa
Icona dei commenti Commenti

Centinaia di persone si sono radunate vicino all’ambasciata statunitense all’Avana su invito del governo cubano, dopo che mercoledì 20 maggio gli Stati Uniti hanno incriminato l’ex leader cubano Raul Castro per omicidio, alimentando le speculazioni su un possibile tentativo del presidente Donald Trump di rovesciare il paese comunista. Le accuse contro l’ex presidente, che a 94 anni rimane influente nella politica cubana, derivano dall’abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili pilotati da oppositori di Castro. Castro è il fratello minore di Fidel Castro, l’iconico nemico degli Stati Uniti che guido’ la rivoluzione comunista cubana del 1959. L’esercito statunitense ha annunciato l’ingresso della portaerei USS Nimitz e delle sue navi di scorta nei Caraibi, sebbene il presidente Donald Trump, interrogato sull’intento di intimidire Cuba con tale dispiegamento, abbia risposto: “No, assolutamente no”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione