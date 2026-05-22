Centinaia di persone si sono radunate vicino all’ambasciata statunitense all’Avana su invito del governo cubano, dopo che mercoledì 20 maggio gli Stati Uniti hanno incriminato l’ex leader cubano Raul Castro per omicidio, alimentando le speculazioni su un possibile tentativo del presidente Donald Trump di rovesciare il paese comunista. Le accuse contro l’ex presidente, che a 94 anni rimane influente nella politica cubana, derivano dall’abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili pilotati da oppositori di Castro. Castro è il fratello minore di Fidel Castro, l’iconico nemico degli Stati Uniti che guido’ la rivoluzione comunista cubana del 1959. L’esercito statunitense ha annunciato l’ingresso della portaerei USS Nimitz e delle sue navi di scorta nei Caraibi, sebbene il presidente Donald Trump, interrogato sull’intento di intimidire Cuba con tale dispiegamento, abbia risposto: “No, assolutamente no”.