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La pioggia di proiettili va avanti da giorni. Domenica i raid hanno colpito vicino alle aree archeologiche dichiarate dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. Lunedì il ministero della Cultura e la Direzione Generale delle Antichità di Beirut hanno denunciato danni al patrimonio culturale. Oggi, 9 giugno, l’esercito ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per la città, i suoi campi profughi e le zone circostanti e per la prima volta anche per il quartiere cristiano. Tiro, scrigno di capolavori dell’antichità del Libano meridionale, è nel mirino di Israele e il suo tesoro, avvertono gli addetti ai lavori, è in pericolo.

L’ultimo rinnovo dell’accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut è stato ufficializzato mercoledì 3 giugno. Da allora però le Israel Defense Forces non hanno smesso di colpire e dare la caccia a Hezbollah, che l’intesa non l’ha firmata. Lunedì Tiro è tornata nel mirino. Secondo le autorità, i bombardamenti di domenica hanno colpito l’area archeologica urbana di Al Mina, mentre il sito di Al Bass, che si trova a circa 2 chilometri dal centro, aveva già subito danni in una fase precedente del conflitto.” I raid, ha spiegato Ali Badawi, direttore regionale dei siti archeologici per il Libano meridionale, hanno avuto “il peggior impatto” sulle aree antiche della città dall’inizio della guerra. “La quantità di detriti e i danni al sito sono ingenti – ha aggiunto -. Alcuni reperti sono stati danneggiati dalla caduta di detriti, che le esplosioni hanno sparso su una vasta area, colpendo un gran numero di elementi: colonne, capitelli, basi, mosaici“. L’Unesco è stata informata ma la conta dei danni è impossibile: gli esperti non possono recarsi sul posto a causa dei bombardamenti.

Solo il 29 maggio l’Agenzia delle Nazioni Unite aveva condannato “fermamente gli attacchi illegali contro i beni culturali”. Non è servito a nulla. Il 31 maggio la Brigata Golani ha conquistato il castello di Beaufort, nel governatorato di Nabatieh, dopo giorni di raid aerei nell’area. Più a sud i raid hanno gravemente danneggiato la cittadella di Chama’, roccaforte nella regione del Monte Amel. Quindi le Idf hanno intensificato il fuoco su Tiro, già oggetto di bombardamenti fin da marzo. Tutti e tre i siti rientrano tra i 73 monumenti libanesi a cui l’Unesco ha concesso la “protezione provvisoria rafforzata” prevista dalla Convenzione dell’Aia del 1954 e dal Secondo Protocollo del 1999.

Nel novembre 2024 la lista contava 34 siti. Ad aprile l’Agenzia Onu, che dall’inizio della guerra “ha ricevuto segnalazioni di danni a oltre 20 siti culturali diversi tra cui siti Patrimonio dell’Umanità e altri di importanza nazionale”, ha esteso la protezione ad altre 39 aree. Un record, secondo i dati Unesco. Al secondo posto figura l’Ucraina, con 46 aree sottoposte a protezione rafforzata in quanto paese in cui è in corso una guerra, seguita dal Burkina Faso (11), il Messico (10) e lo Yemen (7). I beni iscritti nella Lista Internazionale dei Beni Culturali con Protezione Rafforzata beneficiano del più elevato livello di tutela previsto dal diritto internazionale contro gli attacchi e l’utilizzo a fini militari e aprire il fuoco contro di loro può costituire un crimine di guerra.

“Faccio un appello affinché si eviti di colpire le zone archeologiche del Paese – ha dichiarato lunedì il ministro della Cultura libanese Ghassan Salame – in particolare le rovine di Tiro, che fanno parte del patrimonio dell’umanità” e – sia il sito di Al Mina che quello di Al Bass – sono inserite nel tessuto urbano o sorgono a ridosso di quartieri densamente popolati di una città che supera i 100mila abitanti. La cronaca delle prossime ore dirà se Israele accoglierà o meno l’invito.