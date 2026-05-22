Flotilla, l’attivista francese Adrien Jouan mostra la schiena ricoperta di lividi: il video

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla atterrati in Turchia hanno denunciato di aver subito violenze e torture durante la detenzione in Israele e hanno mostrato ai giornalisti presenti all’aeroporto lividi su diverse parti del corpo. Alcuni sono arrivati in barella con segni di fratture. L’attivista francese Adrien Jouan a bordo della Lina Al Nablusi, ha fatto vedere la schiena ricoperta di segni viola.