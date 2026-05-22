Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 20:53

Flotilla, l’attivista francese Adrien Jouan mostra la schiena ricoperta di lividi: il video

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (0)
L'equipaggio ha denunciato di aver subito violenze e torture durante la detenzione in Israele
Icona dei commenti Commenti

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla atterrati in Turchia hanno denunciato di aver subito violenze e torture durante la detenzione in Israele e hanno mostrato ai giornalisti presenti all’aeroporto lividi su diverse parti del corpo. Alcuni sono arrivati in barella con segni di fratture. L’attivista francese Adrien Jouan a bordo della Lina Al Nablusi, ha fatto vedere la schiena ricoperta di segni viola.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione